ضبط تاجر مخدرات بحوزته 100 ألف حبة كبتاجون في العراق

أعلنت السلطات الأمنية في مدينة النجف العراقية، اليوم الأربعاء، عن ضبط تاجر مخدرات بحوزته 100 ألف حبة كبتاجون، في أول عملية بهذا الحجم بعد سقوط نظام الأسد وتأثر تجارة الكبتاجون القادمة من سوريا.

ضبط كمية مخدرات كبيرة في العراق

وقالت المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية في العراق بيان إنه "وفقا لقرارات قضائية صادرة من محكمة التحقيق المركزية في الرصافة واستنادا إلى توجيهات وزير الداخلية عبد الأمير الشمري تم تشكيل فريق عمل وبعملية نوعية استخبارية دقيقة وبكمين محكم ومراقبة استغرقت مدة 30 يوما تم إلقاء القبض على متاجر بالمواد المخدرة، وضبط 100.000 حبة كبتاجون مخدرة في النجف الأشرف".

صناعة مخدر الكبتاجون في سوريا

وأضافت المديرية في بيانها أن "المعتقل كان ينوي المتاجرة بها"، مشيرة إلى أن "هذه العملية تأتي كأول عملية بهذا الحجم بعد إعلان السلطات الأمنية تأثر تجارة وتسرب الكبتاجون الى العراق بعد سقوط نظام بشار الأسد بعد تحول سوريا الى دولة مصنعة ومصدرة لـ80% من الكبتاجون في المنطقة.

كما تعد هذه العملية الكبيرة هي ثاني عملية بعد ضبط كميات مماثلة تبلغ 100 ألف حبة في الأنبار مطلع العام الحالي.

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