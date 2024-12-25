مصر تحقق تقدمًا ملحوظًا في جودة الهواء والتحول للأخضر

حققت مصر خلال العام الماضي تقدمًا ملحوظًا في مجال تحسين جودة الهواء والعمل نحو تحقيق التحول الأخضر، وذلك بفضل جهود حثيثة من وزارة البيئة.

مبادرات متعددة لتحسين جودة الهواء

وشهدت مصر تنفيذ العديد من المبادرات والمشاريع الهادفة إلى تحسين جودة الهواء، من بينها:

توسيع شبكة رصد تلوث الهواء: تم زيادة عدد محطات رصد تلوث الهواء إلى 121 محطة، مما يساهم في الحصول على بيانات دقيقة حول جودة الهواء في مختلف المناطق.

الرقابة على المنشآت الصناعية: تم ربط 95 منشأة صناعية بالشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية، مما ساهم في تقليل الانبعاثات الملوثة.

تطوير صناعة الفحم النباتي: تم توفيق أوضاع أكثر من 265 نموذجًا مطورًا لمكامير الفحم النباتي، مما ساهم في تقليل الانبعاثات الناتجة عن هذه الصناعة.

تشجيع النقل المستدام: تم إطلاق مشروع "كايرو بايك" لتوفير وسيلة نقل صديقة للبيئة في وسط القاهرة، كما تم زيادة استخدام الوقود البديل في المصانع.

الاستفادة من التكنولوجيا: تم استخدام الذكاء الاصطناعي لتحليل بيانات جودة الهواء والتنبؤ بالتغيرات المستقبلية.

مشروع إدارة تلوث الهواء بالقاهرة الكبرى: تم تنفيذ هذا المشروع بالتعاون مع البنك الدولي، والذي يهدف إلى تحسين جودة الهواء في القاهرة الكبرى.

زيادة المساحات الخضراء: تم إطلاق مبادرة "100 مليون شجرة" لزيادة المساحات الخضراء في مصر، مما يساهم في تحسين جودة الهواء وامتصاص ثاني أكسيد الكربون.



وأسفرت هذه الجهود عن نتائج إيجابية، حيث تم خفض نسبة التلوث بالجسيمات الصلبة في القاهرة الكبرى والدلتا، واقتراب مصر من تحقيق هدفها المتمثل في خفض هذه النسبة بنسبة 50% بحلول عام 2030.

وتعاونت مصر مع العديد من الشركاء الدوليين لتنفيذ هذه المشاريع، مما يعكس الاهتمام الدولي بالجهود المصرية في مجال حماية البيئة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.