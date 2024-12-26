تعرف على ضوابط التصالح بين المريض والطبيب بقانون المسؤولية الطبية

حدد مشروع قانون المسؤولية الطبية حالات وقف تنفيذ العقوبة في حال الصلح بين الطبيب والمريض.



وأقر مجلس الشيوخ نهائيا برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق الأسبوع الحالي مشروع قانون المسؤولية الطبية ورعاية المريض بعد مناقشات مستفيضة.



ضوابط التصالح بين المريض والطبيب

ونصت المادة (30) من مشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض، على ضوابط التصالح بين المريض والطبيب أنه للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص أن يطلب من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة، بحسب الأحوال، وفي أي حالة كانت عليها الدعوى، إثبات الصلح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.



وقف تنفيذ العقوبة

وتأمر جهة التحقيق بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتًا، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.



ويجوز أن يكون الاقرار بالصلح أمام لجنة التسوية الودية المشكلة وفقًا لأحكام هذا القانون، على أن يتم عرضه على جهة التحقيق أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال لاعتماده، ويترتب على الصلح ذات الآثار الواردة في الفقرة السابقة



ضوابط تقديم شكاوى الأخطاء الطبية

كما حدد مشروع قانون المسؤولية الطبية ورعاية المريض، الذي وافق عليه مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وتم إحالته إلى مجلس النواب، ضوابط التقديم بشكوى ضد مقدم الخدمة في حالة حدوث خطأ طبي.

ضوابط تقديم الشكاوى بسبب الأخطاء الطبية

ورد ذلك في المادة 12 من مشروع قانون المسؤولية الطبية، حيث تنص على: مع عدم الإخلال بالحق في التقاضي، يكون المتلقي الخدمة أو وكيله الخاص أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية حال وفاته أو غيابه عن الوعي، تقديم الشكوى بشأن الأخطاء الطبية إلى الأمانة الفنية للجنة العليا أو بأحد المكاتب التابعة لها التي تنشأ لهذا الغرض بديوان عام كل محافظة.

موقع إلكتروني وخط ساخن لتلقي شكاوى الأخطاء الطبية

وللجنة العليا إنشاء موقع إلكتروني على شبكة المعلومات الدولية وخط ساخن لتلقي الشكاوى المشار إليها.

ويصدر بضوابط وإجراءات تقديم الشكوى قرار من اللجنة العليا.

تشكيل لجان المسؤولية الطبية

وتضمن مشروع قانون المسؤولية الطبية ورعاية المريض، ضوابط تشكيل اللجان الفرعية بشأن المسئولية الطبية، حيث تنص المادة 13 على: يشكل رئيس اللجنة العليا لجنة فرعية للمسئولية الطبية أو أكثر من أعضاء المهن الطبية تتولى فحص الشكوى المقدمة بشأن الأخطاء الطبية بناء على طبيعة الشكوى والتخصصات المتعلقة بها.

ويصدر بقواعد وإجراءات تشكيل اللجان الفرعية للمسؤولية الطبية ومقارها ونظام وإجراءات عملها قرار من اللجنة العليا.

فحص شكاوى الأخطاء الطبية

كما حدد مشروع قانون المسؤولية الطبية ضوابط فحص شكاوى المواطنين من الأخطاء الطبية، وفق ما ورد في المادة 14 والتي تنص على: تلتزم اللجنة الفرعية للمسئولية الطبية في سبيل فحص الشكوى بعقد اجتماع أو عدة اجتماعات مع مقدم الشكوى والمشكو في حقه من مقدمي الخدمة منفردين أو مجتمعين لسماع آرائهم في شأن الشكوى وبحث أي مستندات تقدم من جانبهم، ولها استطلاع آراء أفراد الطاقم الطبي في المنشأة، والقيام بإجراءات الفحص والكشف الطبي إذا اقتضى الأمر.

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