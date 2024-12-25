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أخبار مصر

وزيرة البيئة: مصر حققت قفزات نوعية نحو التحول الأخضر

الدكتورة ياسمين فؤاد
الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن مصر شهدت خلال السنوات الأخيرة تحولًا كبيرًا في مجال حماية البيئة والتنمية المستدامة، وذلك بفضل الدعم الكبير الذي توليه القيادة السياسية وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقد تمكنت الوزارة من تحقيق إنجازات ملحوظة في هذا الصدد، حيث تم وضع التحول الأخضر ضمن أولويات أجندة الدولة المصرية.

رؤية متكاملة لتحقيق التنمية المستدامة

وأشارت فؤاد إلى أنها حرصت على رسم رؤية واضحة ومتكاملة للوضع البيئي في مصر، وتحديد السياسات اللازمة لتحقيق التحول الأخضر، وتمكنت الوزارة من تغيير النظرة التقليدية للبيئة، حيث تم تحويل التحديات البيئية إلى فرص اقتصادية، مما شجع على جذب الاستثمارات في المشاريع الخضراء.

 

شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص

وأضافت أن الوزارة أولت اهتمامًا كبيرًا بتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، حيث تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات لتوفير بيئة استثمارية جاذبة، وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في المشاريع البيئية، وقد أثمرت هذه الجهود عن تحقيق نتائج إيجابية، حيث شهدنا نموًا ملحوظًا في الاستثمارات الخضراء.

التركيز على الاقتصاد الدائري

ولفتت وزيرة البيئة إلى أن مصر أعطت الأولوية لتحقيق الاقتصاد الدائري، والذي يعتمد على إعادة تدوير الموارد وتقليل النفايات، وقد تم اتخاذ العديد من الخطوات لتحقيق هذا الهدف، بما في ذلك إطلاق أول سوق طوعي للكربون في مصر.

الاستثمار في البنية التحتية الخضراء

وتابعت أنه تم الاستثمار بشكل كبير في البنية التحتية الخضراء، بما في ذلك مشاريع الطاقة المتجددة، ومعالجة المياه والصرف الصحي، وإدارة النفايات الصلبة، كما تعاونت مصر مع العديد من المنظمات الدولية للحصول على الدعم والخبرات في مجال حماية البيئة، مما ساهم في تعزيز مكانتها كدولة رائدة في مجال الاستدامة.

نتائج ملموسة على أرض الواقع

ولفتت الوزيرة إلى أن الجهود المبذولة أثمرت عن تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع، حيث شهدت مصر تحسنًا ملحوظًا في جودة الهواء والمياه، وزيادة في المساحات الخضراء، وتحسين إدارة النفايات، ومع استمرار الجهود المبذولة، تتطلع مصر إلى تحقيق المزيد من الإنجازات في مجال حماية البيئة والتنمية المستدامة، مما يساهم في بناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

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