تمكنت الأجهزة الأمنية بمباحث المصنفات، من ضبط المدير المسئول عن ستوديو تسجيل صوتي بدون ترخيص بالعجوزة.



ضبط ستوديو تسجيل صوتي بدون ترخيص في العجوزة

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص) بإنشاء وإدارة إستوديو تسجيل صوتى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة.. مستخدمًا وحدة تسجيل صوتي كاملة بالمخالفة للقانون.





وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف مقر الاستوديو، وأمكن ضبط (المدير المسئول – مقيم بمحافظة القاهرة)، وعُثر بداخله على (وحدة تسجيل صوتي كاملة "بدون ترخيص").



وبمواجهته أقر بأنه المدير المسئول وارتكابه المخالفات بالمشاركة مع مالك الاستوديو بقصد تحقيق الربح المادي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة.



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