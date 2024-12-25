نورا عيسى مديرا للشعبة الفرنسية بحقوق عين شمس

أصدر الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس قرارا بقيام الدكتورة نورا عيسى زكريا عبد السلام - الأستاذ المساعد بقسم القانون العام بكلية الحقوق بعمل مدير الشعبة الفرنسية بالكلية بجانب عملها اعتبارا من ٥ / ١١ / ٢٠٢٤ ولمدة عام.



وفي سياق آخر اختتم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الصيدلة، بجامعة عين شمس، فعاليات الموسم الثقافي للفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2024/2025 بندوة متميزة تحت عنوان "A Tale of Two Nobel Prizes: Pharmacy Wins".

ختام الموسم الثقافي لكلية الصيدلة بجامعة عين شمس بحكاية "جائزتي نوبل"

وجاءت الندوة تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، والدكتورة غادة فاروق، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة أماني أسامة كامل، عميد الكلية.

ألقت الدكتورة رانيا محمد حتحوت، أستاذ ورئيس قسم الصيدلانيات والصيدلة الصناعية بالكلية الضوء على قصة جائزتين عالميتين من جوائز نوبل؛ الأولى في مجال الكيمياء، والثانية في الطب وعلم وظائف الأعضاء.



واستعرضت حتحوت كيف تُرجمت هذه الاكتشافات الرائدة إلى تطبيقات مبتكرة في مجال الصيدلة، مع التركيز على أبحاث الصيدلانيات المتقدمة، واستخدام الجسيمات النانوية الذكية، والعلاج المناعي النانوي لمواجهة الأورام السرطانية.

تأتي هذه الندوة لتجسد رسالة الكلية في إثراء الوعي العلمي وربط الإنجازات العالمية بتطوير العلوم الصيدلية، مؤكدين على أهمية العلم كجسر يعبر بنا نحو مستقبل أفضل.

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