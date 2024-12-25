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رياضة

عمر جابر يقترب من تجديد تعاقده لمدة موسمين

عمر جابر
عمر جابر

الزمالك، كشف مصدر بنادي الزمالك، عن آخر تطورات موقف تجديد عقد عمر جابر الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بالنادي. 

وقال المصدر: “الزمالك استقر بنسبة ١٠٠٪؜ على تجديد تعاقد عمر جابر لمدة موسمين إضافيين بالإضافة للموسم الحالي في ظل ترحيب اللاعب بالاستمرار مع الزمالك وتجديد تعاقده مع الزمالك”.  

زيزو

ويعقد مسئولو نادي الزمالك، جلسة مع زيزو خلال الأيام المقبل بحضور والدة لحسم ملف التجديد قبل حلول شهر يناير المقبل من أجل حسم تجديد تعاقده مع الزمالك. 

وسبق واتفق الزمالك مع اللاعب على تجديد تعاقده لمدة ٣ مواسم ويتبقى فقط الإعلان الرسمي علي تجديد التعاقد بمجرد توفير مقدم تعاقد اللاعب.  

ويستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته اليوم  الأربعاء دون الحصول على راحة عقب الانتهاء من مواجهة طلائع الجيش التي أقيمت أمس في مسابقة الدوري الممتاز بأمر من المدير الفني للفريق كريستيان جروس

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة الاتحاد السكندري، المقرر لها يوم الأحد المُقبل في الجولة السابعة لمسابقة الدوري الممتاز والتي ستقام بستاد القاهرة الدولي. 

الزمالك وطلائع الجيش 

وتعادل نادي الزمالك مع طلائع الجيش بهدفين لمثلهما بستاد الكلية الحربية، في إطار مباريات الجولة السادسة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.   

الزمالك بقيادة كريستيان جروس كان قد تعادل في الجولة الماضية أمام سيراميكا كليوباترا بهدف لمثله ليرفع الأبيض رصيده إلى 11 نقطة في المركز الثاني بالتساوي مع المتصدر المصري البورسعيدي، فيما رفع الطلائع رصيده إلى 8 نقاط في المركز الثامن.

وسجل جودين شيكا، لاعب طلائع الجيش، الهدف الأول في مرمى الزمالك بالدقيقة 34.

وسجل محمد شحاتة لاعب الزمالك الهدف الأول والتعادل في مرمى طلائع الجيش بالدقيقة 42.

ونجح حسام أشرف في تسجيل هدف التقدم للأبيض بالدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.

وعاد جودوين شيكا، لاعب طلائع الجيش، ليسجل الهدف الثاني في مرمى الزمالك في الدقيقة 55. 

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