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رياضة

وولفرهامبتون يستعيد خدمات لاعبه الجزائري أمام مانشستر يونايتد

وولفرهامبتون يستعيد
وولفرهامبتون يستعيد الجزائري ريان آيت نوري

الدوري الإنجليزي، يسعى وولفرهامبتون لمواصلة نتائجه الإيجابية، حينما يستضيف مانشستر يونايتد، غدا الخميس، في المرحلة 18 لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.


وولفرهامبتون فاز 3 / صفر، على مضيفه ليستر سيتي، في مباراته الأخيرة بالمسابقة، ليضع حدا لمسلسل هزائمه، الذي استمر في لقاءاته الـ4 السابقة في البطولة، وذلك في الظهور الأول لمدربه البرتغالي الجديد فيتور بيريرا.

وولفرهامبتون يستعيد الجزائري ريان آيت نوري

ومن المتوقع أن يعود الجزائري ريان آيت نوري لقائمة الفريق أمام مانشستر يونايتد، بعد انتهاء إيقافه.


أما ماتياس كونيا، فلا يزال موقفه من المشاركة غير محدد إلى الآن، في ظل احتمالية إيقافه على خلفية كسره لنظارة أحد رجال الأمن، خلال مشادة عقب لقاء إبسويتش تاون.

وقال بيريرا في تصريحات صحفية للحديث عن مواجهة يونايتد في (البوكسنج داي): "سيتحسن مستوانا على صعيد الاستحواذ والتنظيم الدفاعي، أحتاج فقط لأسابيع، لإعداد الفريق للعب بالطريقة التي أريدها، وأنا أعلمها جيدًا".

وعلى صعيد الغيابات، يفتقد وولفرهامبتون خدمات كل من إنزو جونزاليس، وساسا كالادزيتش، وييرسون موسكيرا، وبابلو سارابيا، وبوباكار تراوري، أمام الفريق الملقب بـ(الشياطين الحمر).

وكان اللاعب ماريو ليمينا غاب عن مباراة الفريق الأخيرة ضد ليستر بسبب الإصابة، حيث تحدث عنه بيريرا قائلا "أعتقد أنها إصابة بسيطة، لم نرد أن نخاطر بإشراكه في المباراة الماضية لأننا لا نمتلك عددا كبيرا من لاعبي الوسط، وآمل أن يكون جاهزًا".

يشار إلى أن نادي وولفرهامبتون يحتل المركز 18 (الثالث من القاع) بترتيب المسابقة برصيد 12 نقطة، عقب تحقيقه 3 انتصارات مقابل 3 تعادلات و11 خسارة.

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