الأحد 22 ديسمبر 2024
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خارج الحدود

الدفاع الجوي الروسي يسقط 42 طائرة أوكرانية مسيرة

أوكرانيا، فيتو
أوكرانيا، فيتو

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن أنظمة الدفاع الجوي، دمرت 42 طائرة أوكرانية دون طيار، خلال الليلة الماضية.


وقالت الوزارة في بيان لها: "الجيش الروسي يعلن تدمير 20 طائرة مسيرة فوق مقاطعة أوريول، و8 مسيرات فوق مقاطعة روستوف، و8 أخرى فوق مقاطعة بريانسك، و5 مسيرات أخرى فوق مقاطعة كورسك، وواحدة فوق مقاطعة كوبان خلال الليل".


وأفادت وزارة الدفاع الروسية، يوم أمس السبت، بإحباط هجوم أوكراني على مرافق البينة التحتية المدنية، في مدينة قازان (عاصمة جمهورية تتارستان)، بـ 6 طائرات مسيرة صباح أمس السبت.


وقالت وزارة الدفاع الروسية، عبر قناتها على "تيليجرام": "في الـ21 من ديسمبر قام نظام كييف في الفترة ما بين 7:40 و9:20 صباحًا بمهاجمة منشآت للبنية التحتية في مدينة قازان بالطائرات المسيرة".

وتابعت الوزارة: "أسقطت الدفاعات الجوية الروسية بنجاح 3 مسيرات أوكرانية، كما تم تحييد 3 أخرى بمساعدة أنظمة الحرب الإلكترونية".

وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، بالطائرات المسيرة والصواريخ، بهدف زرع الرعب في صفوف المدنيين.

بدورها، تواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.
 

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