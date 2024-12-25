الأربعاء 25 ديسمبر 2024
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إدراج 6 أدوية جديدة على قائمة المواد المخدرة

الدكتور علي الغمراوي
الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية، فيتو

نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 288، الصادر في 25 ديسمبر 2024، قرار هيئة الدواء المصرية رقم 674 لسنة 2024، بشأن إضافة 6 أدوية إلى جدول المخدرات بشأن استعمالها أو الاتجار فيها.


ونص قرار هيئة الدواء المصرية على أن تضاف المواد الآتية وأملاحها ونظائرها واستراتها وإيثراتها، وأمالح جميع ما سبق إلى القسم الثالث من الجدول رقم (3) الملحق بالقانون رقم 182 لسنة 1960، بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، والمستبدل بموجب القرار رقم 600 لسنة 2023. 
 بيبريدون

 ا بوك- ٤. بيبريدون 1

 اندازول كربوكسيليك 

 اندازول كربوكسيلات 

 اندول كربوكسيليك 

 اندول كربوكسيلات 
كما تضاف المادة الآتية وأملاحها ونظائرها واستراتها وإيثراتها، وأملاح ومستحضرات جميع ما سبق إلى القسم الرابع من الجدول رقم (3) الملحق بالقانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها، والمستبدل بموجب القرار رقم 600 لسنة 0232 
تضاف مادة 2- - فلورو - ديس - كلورو - كيتامين 2-Fluorodeschloroketamine والأسم العلمي 2- Fluorophenyl)-2-methylamino- cyclohexanone 


جدير بالذكر أن دواء بيبريدين يساعد على تحسين التحكم بحركة العضلات ويخفف من تشنجها مع مريض الباركنسون، ودواء اليبيريدون من مضادات الفصام غير النمطية، ويعمل على تغيير نشاط بعض المواد الطبيعية في الدماغ، لا يعمل على شفاء المريض وإنما يُخفف من الأعراض المرضية، ومادة أندزول من المواد المخدرة.

ينتمي كيتامين إلى مجموعة من العلاجات تسمى المخدرات العامة، حيث يستخدم في التخدير العام للمرضى قبل وأثناء العمليات الجراحية أو في بعض الإجراءات الطبية.

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