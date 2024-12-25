دعوى قضائية جديدة ضد جاستن بالدوني من مديرة الدعاية

رفعت مديرة الدعاية السابقة لجاستن بالدوني، دعوى قضائية ضده، وشركته، وفريق الدعاية الحالي، بتهمة انتهاك العقد معهم، وتنظيم حملة تشويه سمعته، ضد بليك ليفلي دون علمها.

تفاصيل رفع مديرة دعاية جاستن بالدوني دعوى ضده

واتهمت ستيف جونز، مالكة شركة جونزووركس، بالدوني بانتهاك عقدهما، الذي يلزمه بدفع 25 ألف دولار شهريًا لها.

كما رفعت جونز، دعوى قضائية ضد جينفر آبل، ومديرة الدعاية ميليسا ناثان، متهمة إياهما بتنفيذ حملة التشهير ضد ليفلي، خلف ظهرها ودون علمها، وتزعم أنهما يحاولان الآن إلقاء اللوم عليها في الانهيار الذي أعقب ذلك.

أول تعليق لـ بليك ليفلي بعد مقاضاتها جاستن بالدوني

فيما أصدرت الممثلة بليك ليفلي، بيانًا، بعد الإعلان رسميا عن مقاضاتها لنجم فيلم It Ends With Us، جاستن بالدوني، بتهمة التحرش الجنسي ومحاولة التشهير.

وقالت ليفي في البيان: "آمل أن تساعد إجراءاتي القانونية، في كشف الستار عن هذه التكتيكات الانتقامية الشريرة، لإيذاء الأشخاص الذين يتحدثون عن سوء السلوك، وتساعد في حماية الآخرين الذين قد يتم استهدافهم".

أولى خسائر جاستن بالدوني بعد تهم التحرش

تعد تهمة التحرش الجنسي، من التهم القاتلة للممثلين في هوليوود، حيث دمرت العديد من مستقبل الممثلين والممثلات، ويبدو أن الممثل جاستن بالدوني، سيحظى بتلك النهاية قريبا.

وأعلنت رسميا وكالة المواهب WME، التخلي رسميا عن تعاونها مع الممثل جاستن بالدوني، بعد الدعوى القضائية التي رفعتها بليك ليفلي ضده وتتهمه فيها بالتحرش الجنسي، زاعمة أنه خلق بيئة عمل مُعادية في خلال تصويرهما لفيلمهم الناجح "It Ends With Us"، قبل أن يشارك لاحقًا في حملة ضدها، لتشويه سمعتها.

تفاصيل اتهام بليك ليفي لـ جاستن بالدوني

وذكر موقع TMZ، تفاصيل اتهام بليك ليفلي ، لجاستن، موضحا أن ليفلي اتهمت جاستن، بانه جعل بيئة العمل في موقع تصوير "It Ends With Us" سيئة للغاية، لدرجة أنه عقد اجتماع حضره زوج ليفي الممثل الشهير رايان رينولدز مع آخرين، لمعالجة سلوك بالدوني.

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