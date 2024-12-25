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رياضة

موعد مباراة منتخب العراق أمام البحرين بخليجي 26

منتخب العراق،فيتو
منتخب العراق،فيتو

خليجي 26، يلتقي منتخب البحرين في مواجهة نارية أمام العراق مساء اليوم الأربعاء على ملعب استاد جابر الأحمد الدولي في إطار منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثانية.

موعد مباراة العراق والبحرين 

ومن المقرر أن تقام مباراة منتخب العراق أمام البحرين في السابعة والنصف من مساء اليوم الأربعاء.

وتأتي هذه المباراة في ظل رغبة الفريقين في تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث للتقدم في ترتيب المجموعة وتعزيز فرص التأهل إلى الدور نصف النهائي.

ويدخل المنتخب البحريني المباراة وهو في حالة معنوية مرتفعة بعد فوزه الكبير في الجولة الأولى على حساب المنتخب السعودي بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

 ويسعى المدرب والجهاز الفني للمنتخب البحريني إلى مواصلة الانتصارات والظهور بمستوى ثابت في البطولة.

من جهة أخرى، حقق المنتخب العراقي فوزًا ثمينًا في الجولة الأولى على حساب المنتخب اليمني بهدف نظيف.

تعتبر هذه المباراة من أهم مباريات الجولة الثانية في المجموعة، حيث أن الفائز منها سيقترب بشكل كبير من حجز مقعده في الدور نصف النهائي، كما أن المباراة ستشهد تنافسًا كبيرًا بين الفريقين، حيث يسعى كل منهما إلى تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث.


نظام البطولة كأس الخليج 

تُقام بطولة كأس الخليج العربي بمشاركة 8 منتخبات خليجية تم تقسيمها إلى مجموعتين. 

ويتأهل أول فريقين من كل مجموعة إلى الدور نصف النهائي. وبعد ذلك، يتأهل فريقان إلى المباراة النهائية التي ستقام يوم 3 يناير 2025 لتحديد بطل البطولة

ترتيب المجموعة الثانية في خليجي 26 

ويتصدر منتخب البحرين ترتيب المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط، متفوقا بفارق الأهداف على أقرب ملاحقيه منتخب العراق، المتساوي معه في نفس الرصيد، فيما يتواجد المنتخبان السعودي واليمني في المركزين الثالث والرابع على الترتيب بلا نقاط.

وانتصر المنتخب البحريني على نظيره السعودي (3-2) في الجولة الأولى، فيما فاز منتخب العراق (1-0) أمام اليمن.

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