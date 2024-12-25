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أخبار مصر

معهد القلب يحتفل بالحالة رقم 100 لزراعة صمام القلب الأورطي باستخدام القسطرة TAVI

معهد القلب القومي،فيتو
معهد القلب القومي،فيتو

يعقد المعهد القومي للقلب التابع لهيئة المعاهد التعليمية بوزارة الصحة، اليوم الأربعاء، الاحتفال بالحالة رقم 100 لزراعة صمام القلب الأورطي باستخدام القسطرة TAVI، تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان

حصول مستشفى العلمين النموذجي التابعة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، على الاعتماد

كانت أعلنت وزارة الصحة والسكان، حصول مستشفى العلمين النموذجي التابعة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، على الاعتماد المبدئي للهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية "GAHAR"، وذلك في إطار استعداد مختلف المحافظات لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل تباعًا.


ولفت الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى تجديد اعتماد مستشفى الشيخ زايد التخصصي التابعة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، وحصول وحدة طب أسرة أبيس الرابعة بمحافظة البحيرة على الاعتماد المبدئي للهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية "GAHAR"، وذلك لمدة عام.

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وأشار "عبد الغفار" إلى الانتهاء من اعتماد مركز الجاما نايف بمستشفى معهد ناصر للبحوث والعلاج، وذلك لمدة ثلاث سنوات، لافتًا إلى أن شروط الحصول على الاعتماد الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية "GAHAR"، تتضمن تحسين سلامة المرضى في المنشآت الصحية بما يتطابق مع كل المتطلبات الوطنية للسلامة، فضلًا عن تحقق متطلبات الجودة الأساسية، بما يضمن كفاءة وفعالية الخدمة الصحية ورضا المنتفعين.

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