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ثقافة وفنون

محاولة مقتل محمد رياض في الجزء الثاني من قلع الحجر

محمد رياض
محمد رياض

تشهد أحداث الجزء الثاني من مسلسل قلع الحجر محاولة مقتل العمدة فرماوي الذي يلعب دوره الفنان محمد رياض، بسبب المشاكل والأزمات التي تعرض لها خلال الجزء الأول من العمل.

وانتهت أسرة العمل من تصوير ما يقرب من 60٪ من أحداث العمل، وتم التصوير بين ديكورات العمل الرئيسية بمدينة الإنتاج الإعلامي، ومنطقة الصليبية.

 

 

سر نجاح الجزء الأول من مسلسل قلع الحجر

وقال الفنان محمد رياض في تصريحات سابقة  لـ فيتو: إن نجاح الجزء الأول من العمل جعل المسؤولية أصعب علي أسرة العمل في تقديم جزء ثانِ منه، وجعل التركيز أعلى ليخرج العمل بشكل جيد.

وكانت أسرة الجزء الثاني من مسلسل قلع الحجر قد حصلت علي إجازة يومين من التصوير بسبب بعض التعديلات التي طلبها مخرج العمل حسني صالح على ديكور العمل.

 

مسلسل قلع الحجر

ويقدم المسلسل دراما صعيدي من أبطال عدد من النجوم وتدور أحداثه في منطقتي النوبة وقمولة في صعيد مصر، ويتناول حقوق المرأة، ومستوحى من أحداث حقيقية.

ومسلسل قلع الحجر بطولة: محمد رياض، سوسن بدر، عبد العزيز مخيون، لقاء سويدان، مفيد عاشور، سميرة عبد العزيز، مروة عبد المنعم، وإخراج: حسني صالح.

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