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رياضة

خبير تحكيمي يحسم الجدل حول أحقية الزمالك لركلة جزاء أمام الطلائع

الزمالك وطلائع الجيش،
الزمالك وطلائع الجيش، فيتو

الزمالك، تحدث الخبير التحكيمي جمال الشريف، عن الحالة الجدلية في لقطة تدخل حارس مرمى طلائع الجيش أمام محمد حمدي لاعب نادي الزمالك اليوم.

وقال جمال الشريف في تصريحات تليفزيونية: "الحارس ارتقى تجاه الكرة، ووصل إليها قبل أي احتكاك مع المهاجم".

اللعبة التي طالب الزمالك بإحتسابها ركلة جزاء لصالحه، فيتو
اللعبة التي طالب الزمالك باحتسابها ركلة جزاء لصالحه، فيتو

الحارس لم يركل المهاجم

وواصل الشريف: "بعد ذلك حاول الحارس لتقليل من حالة الاحتكاك فأخفض قدمه إلى الأسفل دون أن يركل المهاجم".

وأضاف: "حالة الاحتكاك حتمية نتيجة تحرك المهاجم والحارس باتجاهين متعاكسين بحثًا عن الوصول إلى الكرة والمنافسة عليها".

واختتم الخبير التحكيمي: "لا يوجد مخالفة على الحارس وبالتالي لا يوجد ركلة جزاء للزمالك أمام طلائع الجيش".

 

الزمالك يتعثر أمام طلائع الجيش بالتعادل

وتعادل الزمالك مع طلائع الجيش بهدفين لمثلهما بإستاد الكلية الحربية، في إطار مباريات الجولة السادسة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

الزمالك بقيادة كريستيان جروس كان قد تعادل في الجولة الماضية أمام سيراميكا كليوباترا بهدف لمثله.

ليرفع الأبيض رصيده إلى 11 نقطة في المركز الثاني بالتساوي مع المتصدر المصري البورسعيدي، فيما رفع الطلائع رصيده إلى 8 نقاط في المركز الثامن.

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الزمالك نادي الزمالك جمال الشريف طلائع الجيش الدورى المصرى الممتاز المصري البورسعيدي

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