إغلاق مركز مساج شهير لإدارته بدون ترخيص في القاهرة

أغلقت قوات ادارة شرطة المرافق بمديرية أمن القاهرة بالتعاون مع أجهزة الأجهزة المعنية بالمحافظة مركز مساج شهير في مدينة نصر، لإدارته بدون ترخيص.

جاء ذلك فور ورود معلومات لأجهزة البحث عن قيام أشخاص بإدارة مركز للمساج شهير بدون ترخيص وعلي الفور انتقلت قوات شرطة المرافق بإذن نيابة مسبق بإغلاق وتشميع المركز وضبط القائمين عليه وتحرير محضر بالواقعة.

حملة أمنية

وتواصل إدارة مباحث شرطة المرافق بمديرية أمن الجيزة بالتعاون مع الخدمات المرورية والجهات المعنية بالمحافظة جهودها لضبط الشارع لمنع أي عوائق تعوق حركة المواطنين، من خلال عدة حملات أمنية تشنها الإدارة بالتنسيق مع الجهات المعنية بالمحافظة.

وجهت مباحث شرطة المرافق حملة مفاجئة استهدفت إزالة الإشغالات بشارع العريش بالهرم.

وأسفرت عن ضبط تكاتك مخالفة وبترينات ملابس تفترش الطريق وفتح شارع رئيسي بكفر غطاطي بدائرة قسم الهرم أمام المارة بعد رفع جميع الإشغالات به من البائعة الجائلين.

وتم مصادرة المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية.

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