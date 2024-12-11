الخميس 12 ديسمبر 2024
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حوادث

حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بشارع العريش في الهرم

حملة مرافق في الجيزة،فيتو
حملة مرافق في الجيزة،فيتو

تواصل  إدارة مباحث شرطة المرافق بمديرية أمن الجيزة بالتعاون مع إلخدمات المرورية والجهات المعنية بالمحافظة جهودها لضبط الشارع لمنع أي عوائق تعوق حركة المواطنين، من خلال عدة حملات أمنية تشنها الإدارة بالتنسيق مع الجهات المعنية بالمحافظة.

ومنذ قليل وجهت مباحث شرطة المرافق حملة مفاجئة استهدفت إزالة الاشغالات بشارع العريش بالهرم.

واسفرت عن ضبط تكاتك مخالفة وبترينات ملابس تفترش الطريق وفتح شارع رئيسي بكفر غطاطي بدائرة قسم الهرم  أمام المارة بعد رفع جميع الاشغالات به من البائعة الجائلين.

وتم مصادرة المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية.

مصادرة 400 حالة إشغال ببولاق الدكرور

وكانت قد نجحت حملة قام بها مباحث شرطة مرافق الجيزة من إزالة الحواجز الحديدية بدائرة قسم بولاق الدكرور  التي تعيق الحركة المرورية في شوارع القطاع الجنوبي بالحي، خاصة بشارع الثلاثين من العشرين، كما تم مصادرة 400 حالة إشغال طريق، وتحرير المحاضر اللازمة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكد مصدر أمني  أن هذه الحملات ستستمر بشكل دوري لتطهير الشوارع من كافة أشكال الإشغالات، وضبط المخالفين، وتحقيق الانضباط المروري.

 

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إدارة مباحث شرطة المرافق بمديرية امن الجيزة حملات أمنية

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