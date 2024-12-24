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أخبار مصر

ارتفاع كبير في سعر الأسمدة، ونقيب الفلاحين يكشف مصير أسعار الخضراوات

ارتفاع أسعار الأسمدة،
ارتفاع أسعار الأسمدة، فيتو

أسعار الأسمدة، قال حسين أبو صدام نقيب الفلاحين، إن أزمة الأسمدة مستمرة منذ يونيو الماضي بعد توقف المصانع عن الإنتاج والطاقة الإنتاجية حاليا لا تزيد على 70%، والمعروض في السوق الحر من الأسمدة قليل.

 

زيادة التكلفة على المزارعين

وأوضح أبو صدام، أن ارتفاع أسعار الأسمدة يزيد التكلفة على المزارع وبالتالي يؤدي إلى ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية
 

تأثير زيادة أسعار الأسمدة المدعمة

وأكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “يحدث في مصر” الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر بقناة “إم بي سي مصر”: أن زيادة اسعار الأسمدة المدعمة 1000 جنيه في الطن من الممكن أن يؤثر على أسعار الخضراوات في حالة إذا قلت المساحات المنزرعة.

 

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ارتفاع كبير في أسعار الأسمدة بالسوق السوداء

ولفت: "قبل يونيو الماضي كانت الشيكارة بـ 300 جنيه في السوق السوداء وحاليا سعرها 750 جنيها"، موضحًا: سعر طن الأسمدة المدعم 4000 جنيها بينما في السوق الحر يصل الي 21000 جنيه.

 

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اسعار الاسمدة ارتفاع اسعار الأسمدة نقيب الفلاحين حسين ابو صدام أسعار الخضروات أزمة الأسمدة

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