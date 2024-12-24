تدريب طوارئ بمطار سوهاج الدولي لمواجهة حريق برج المراقبة الجوي

شارك الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج بحضور اللواء طيار أبو بكر أحمد سليمان مدير مطار سوهاج الدولي والدكتور أحمد الحلواني مدير إدارة الرعاية الحرجة والعاجلة والدكتور فؤاد أحمد مدير الحجر الصحي بفعاليات التدريب المشترك والذي تم تنفيذه في مطار سوهاج الدولي على سيناريو "حريق ببرج المراقبة الجوي" وكيفية التعامل الأمثل معها والمنفذ بالتعاون مع وزارة الطيران المدني والجهات المعنية.

جاء ذلك بتوجيهات المنظمة الدولية للطيران المدني تنفيذًا للوائح سلطة الطيران المدني المصري المتعلقة بضرورة التخطيط وتفعيل التنسيقات بين الجهات المختلفة لتنفيذ فعاليات تدريبات الطوارئ المحتملة للمطار والاستجابة لها.

ومن جانبه، أشار دويدار إلى أن مثل تلك التدريبات تساعد في معرفة الثغرات المحتملة أثناء الاستجابة المثاليه للطوارئ وكيفيه معالجتها واكتساب الخبرات من تلك التجارب.

يأتي ذلك ضمن إجراءات التعاون بين مؤسسات الدولة وخطة التعاون المشترك لمواجهة الطوارئ بالأماكن الهامة وضمان الجاهزية الكاملة والاستجابة السريعة وضمن جهود التعاون المشترك بين مؤسسات الدولة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.