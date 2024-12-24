أخبار الرياضة اليوم، تعثر جديد للزمالك بالدوري، نجم الأهلي على أعتاب الوداد المغربي، وفوز الكويت وعمان في خليجي 26

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:

تعثر الزمالك بعد تعادله بالدوري

تعادل نادي الزمالك مع طلائع الجيش بهدفين لمثلهما باستاد الكلية الحربية، في إطار مباريات الجولة السادسة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

الزمالك بقيادة كريستيان جروس كان قد تعادل في الجولة الماضية أمام سيراميكا كليوباترا بهدف لمثله.

ليرفع الأبيض رصيده إلى 11 نقطة في المركز الثاني بالتساوي مع المتصدر المصري البورسعيدي، فيما رفع الطلائع رصيده إلى 8 نقاط في المركز الثامن.

فوز الكويت وعمان بخليجي 26

فاز منتخب الكويت على الإمارات بهدفين مقابل هدف في إطار منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس الخليج العربي.

وسجل هدفي الكويت محمد دحام ومعاذ الأصيل، ثنائية الكويت بهدية من خليفة الحمادي، في حين سجل الإمارات في الدقيقة السادسة عن طريق كايو كانيدو.

وبهذا الفوز رفع المنتخب الكويتي رصيده إلى 4 نقاط في صدارة الترتيب مع المنتخب العماني، في حين تجمد رصيد المنتخب الإماراتي عند نقطة واحدة إلى جانب المنتخب القطري.



فيما فاز منتخب عمان على نظيره القطري بهدفين مقابل هدف على إستاد جابر مبارك الحمد الصباح في إطار الجولة الثانية من بطولة كأس الخليج العربي.

وسجل المعز علي، لاعب منتخب قطر، الهدف الأول في مرمى عمان بالدقيقة 2، ويعد هدف المعز هو أسرع أهداف بطولة خليجي 26 حتى الآن.

وتعادل لعمان من ركلة جزاء اللاعب عصام الصبحي بعدها بالدقيقة 20، ثم عاد اللاعب نفسه ليسجل هدف الفوز في الشوط الثاني.

كهربا يرفض العروض المحلية حال رحيله عن الأهلي في يناير

اقترب محمود عبد المنعم كهربا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من الرحيل عن صفوف القلعة الحمراء بقوة خلال الانتقالات الشتوية المقبلة وذلك عقب أزمة اللاعب مع الجماهير في مباراة شباب بلوزداد الجزائري الأخيرة.

ورفض محمود كهربا مناقشة أي عروض للانتقال إلى أندية محلية داخل الدوري المصري، حيث يفضل اللاعب الاحتراف الخارجي خاصة لامتلاكه عدة عروض من بعض الدوريات العربية للحصول على خدماته.

الزمالك يوضح حقيقة عودة طارق حامد

كشف مصدر بنادي الزمالك، حقيقة عودة طارق حامد لاعب الفريق السابق، للعب من جديد لصفوف الزمالك في الموسم الجديد.

وقال المصدر: "الزمالك هو بيت طارق حامد إذا أراد العودة وأن يختم مسيرته في الزمالك أهلا وسهلا بيه.. ولكن كمفاوضات رسمية معه لم تحدث".

بيرسي تاو يقترب من الرحيل إلى الوداد المغربي

قال مصدر داخل الأهلي إن بيرسي تاو لاعب الفريق يقترب من الرحيل إلى الدوري المغربي في يناير القادم وتحديدا إلى الوداد المغربي.

وأوضح: هناك جلسة سوف تجمع محمد رمضان المدير الرياضي للنادي الأهلي واللاعب الأسبوع القادم من أجل الاتفاق على صيغة رحيل اللاعب إلى الوداد المغربي في يناير قبل انتهاء عقده بـ 6 شهور.

عرض فرنسي جديد لحارس الأهلي

يستهدف فريق جرونوبل الفرنسي صاحب المركز الـ12 في دوري الدرجة الثانية الفرنسي ضم حمزة علاء حارس الاهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية، حسب تقارير فرنسية.

وأوضح تقرير موقع فوت ميركاتو أن نادي جرونوبل يرغب في ضم حمزة علاء بعد مراقبته في الشهور الأخيرة.

وذكر التقرير أن حمزة علاء لفت أنظار النادي الفرنسي خلال مشاركته مع منتخب مصر الأولمبي بأولمبياد باريس الصيف الماضي.

وأضاف التقرير أن نادي جرونوبل بصدد القيام بخطوات رسمية من أجل ضم الحارس المصري البالغ من العمر 23 عامًا.



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