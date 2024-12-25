في ذكرى ميلاده، أحمد بن بلة أيقونة الثورة الجزائرية وملهم النضال

في الحادي عشر من ديسمبر عام 1916، ولد أحمد بن بلة، أحد أبرز الشخصيات التي شكّلت وجه الجزائر الحديث، في قرية مغنية الصغيرة الواقعة غرب الجزائر، قرب الحدود المغربية. كان ابنًا لعائلة متواضعة، تميزت بتديّنها وارتباطها بجذور الأرض، وهو ما شكّل وعيه المبكر بأهمية الحرية والكرامة.

أوضاع الجزائر مع مولد بن بلة

كانت الجزائر حينها مستعمرة فرنسية، تعيش تحت وطأة نظام استعماري قاسٍ، ما جعل البيئة التي نشأ فيها بن بلة محفّزة على التمرد، ومنذ صباه، أبدى شجاعة وميلًا للفعل المقاوم، ليتحول لاحقًا إلى أحد رموز الكفاح الوطني.

التحق بن بلة بصفوف الجيش الفرنسي خلال الحرب العالمية الثانية، ظنًا منه أن القتال إلى جانب الحلفاء سيقرب الجزائر من استقلالها، لكنه سرعان ما أدرك زيف تلك الوعود.

مع نهاية الحرب، اتجه نحو العمل السياسي والتنظيمي، وأصبح عضوًا بارزًا في "حزب الشعب الجزائري"، في عام 1947، شارك في تأسيس "المنظمة الخاصة"، الجناح العسكري السري الذي مهّد لثورة التحرير الجزائرية عام 1954.

لم تكن مسيرة بن بلة خالية من التحديات، حيث ألقي القبض عليه من قبل السلطات الفرنسية عام 1956 في حادثة شهيرة، حين اختُطفت الطائرة التي كانت تقله مع قادة آخرين للثورة، ليقضي ست سنوات في السجن.

ورغم ذلك، بقي اسمه حاضرًا كرمز للوحدة الوطنية والنضال المستمر.

مع نيل الجزائر استقلالها في عام 1962، أصبح أحمد بن بلة أول رئيس للجمهورية الجزائرية، واضعًا أسس الدولة الحديثة ومتبنيًا سياسات اشتراكية رآها طريقًا لتحقيق العدالة الاجتماعية.

لكن سنوات حكمه لم تخلُ من الجدل، إذ واجه تحديات داخلية وصراعات سياسية أطاحت به عام 1965 إثر انقلاب قاده هواري بومدين.

عزل بن بلة

رغم عزله عن السلطة، بقي بن بلة رمزًا وطنيًا ودوليًا حيث عاش حياة المنفى ثم عاد إلى الجزائر، لكنه اختار العزلة السياسية، متفرغًا للعمل الفكري والنشاط الحقوقي حتى رحيله عام 2012.

في ذكرى ميلاده، يتذكر الجزائريون والعالم شخصية تجاوزت حدود الزمان والمكان، لتكون نموذجًا لزعيم آمن بالتحرر حتى النخاع، وخاض معاركه بشجاعة، تاركًا إرثًا خالدًا في تاريخ النضال الإنساني

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