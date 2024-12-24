وزير الثقافة يفتتح "المعرض الاستيعادي" للفنان الراحل مصطفى الفقي

افتتح الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، "المعرض الاستيعادي" للفنان الكبير الراحل "مصطفى الفقي"، في قاعة أفق، ‏بحضور أسرة الراحل، ونخبة من الفنانين التشكيليين، وتلاميذه، ومحبيه، ويستمر المعرض حتى 16 يناير 2025.‏

وقال الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة: "إن هذا المعرض يعكس تقدير وزارة الثقافة للإبداع الفني الذي يُبرز الهوية ‏المصرية، ويُخلد ذكرى الفنان الكبير "مصطفى الفقي"، مشيرًا إلى أن أعماله ستظل ‏مصدر إلهام للأجيال القادمة، وتذكيرًا دائمًا بأهمية الفن في إثراء ثقافة المجتمع‎، وأوضح وزير الثقافة، أن الراحل صاحب ‏مدرسة فنية متفردة بتيماتها الخاصة التي تعبر عن تنوع ثقافي فكري للمبدع الراحل، ودعا وزير الثقافة، طلاب كليات الفنون، ‏لزيارة المعرض والاطلاع واكتساب الخبرات من أحد أهم فناني مصر.

مسيرة طويلة وأعمال مميزة

ويضم المعرض مجموعة مميزة من أعمال الفنان الراحل، التي تجسد مسيرته الفنية الطويلة، وإسهاماته البارزة في الفن التشكيلي ‏المصري. ويُعد فرصة للجمهور للتعرف على إبداعاته، والاستمتاع بجماليات فنه الفريد.‏

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