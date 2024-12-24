بدء امتحانات دور يناير لطلاب الدراسات العليا بجامعة عين شمس

بدأت اليوم الأربعاء إمتحانات الدراسات العليا بكلية الآداب جامعة عين شمس، من مختلف الأقسام.

بدء امتحانات دور يناير للعام الجامعي لطلاب الدراسات العليا بجامعة عين شمس



وذلك تحت رعاية محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، حنان كامل متولي عميدة كلية الآداب جامعة عين شمس، وإشراف حاتم ربيع وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث

أكدت حنان كامل عميدة الكلية، استعداد الكلية لإستقبال الطلاب وتقديم جميع الضمانات لنجاح الإمتحانات. وأشارت إلى أن الكلية قامت بتوفير جميع الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة الطلاب والمشرفين.

وأوضح حاتم ربيع وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، أن الإمتحانات تجري على طلاب الدبلومات،والماجستير، والدكتوراه، بنظام الساعات المعتمدة حيث يؤدي الإمتحانات على هذا النظام ما يقرب من ٨٠٠ طالب وطالبة، وستشمل جميع التخصصات وجميع الأقسام. وأشار إلى أن الكلية قامت بتحديد لجان من أعضاء هيئة التدريس لمراقبة سير الإمتحانات.



من جهته، أعرب الطلاب المشاركون عن إستعدادهم للإختبارات، وأشاروا إلى أنهم قاموا باالإستعداد الجيد لإمتحاناتهم.

تأتي هذه الإمتحانات في إطار جهود الجامعة لضمان جودة التعليم وتقديم برامج دراسية متميزةمتميزة.

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