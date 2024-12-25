أسعار الذهب اليوم الأربعاء 25 ديسمبر 2024، ارتفاع مفاجئ وقفزة في الجنيه الأصفر

ننشر أسعار الذهب اليوم الأربعاء داخل الأسواق المحلية ووفقًا لآخر تحديث لها.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 4274 جنيهًا “بيع”، 4251 جنيهًا “شراء”.



سعر جرام الذهب عيار 21

بلغ سعر الذهب عيار 21 نحو 3740 جنيهًا “بيع”، 3720 جنيهًا “شراء”.

سعر جرام الذهب عيار 18

أما سعر جرام الذهب عيار 18، فقد سجل 3205 جنيهات “بيع”، 3188 جنيهًا “شراء”.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 29920 جنيهًا “بيع”، 29760 جنيهًا “شراء”.

الأسعار العالمية في العطلات

ارتفعت أسعار الذهب أمس في تعاملات هادئة ضمن أسبوع مقتضب بسبب العطلات؛ حيث يترقب المستثمرون من كثب السياسات التجارية التي يعتزم الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترمب، تنفيذها، إلى جانب المسار الأقل عدوانية المتوقع لخفض أسعار الفائدة، من قبل مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» في العام المقبل.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 في المائة إلى 2618.59 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 05:37 (بتوقيت جرينتش).

وارتفعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.2 في المائة إلى 2632 دولار للأوقية.

وارتفعت الفضة 0.1 في المائة إلى 29.68 دولار للأوقية، وربح البلاديوم 0.6 في المائة إلى 935.21 دولار، وصعد البلاتين 0.2 في المائة إلى 941.28 دولار.



أسعار الذهب والفائدة الأمريكية

يشار إلى أن الذهب اتجه لتسجيل تراجع أسبوعي، بعد قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) الذي أشار إلى إبطاء وتيرة خفض أسعار الفائدة خلال 2025.

وسجل الذهب في المعاملات الفورية 2596.89 دولار للأونصة. وخسر المعدن النفيس نحو 2% على مدار الأسبوع.

وقلص البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، كما دفع إشارة البنك عن التباطؤ المتوقع في خفض أسعار الفائدة الذهب إلى أدنى مستوى له منذ 18 نوفمبر.

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