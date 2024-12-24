تعرف على أبطال الشتاء في الدوريات الخمسة الكبرى 2024-2025

حسمت عدد من الأندية في الدوريات الأوروبية الكبرى لقب بطل الشتاء الشرفي مع الوصول لمنتصف الموسم الحالي 2024-2025.

وتستعرض السطور التالية أبرز الأندية التي تربعت على الصدارة فى الدوريات الخمس الكبرى بالقارة العجوز خلال الموسم الجاري.

ليفربول بطل الشتاء بالدوري الإنجليزي

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز - البريميرليج - برصيد 39 نقطة بعدما خاض 16 مباراة محققا الفوز في 12 مباراة والتعادل في ثلاث مباريات والخسارة في مباراة واحدة وأحرز لاعبوه 37 هدفا واهتزت شباكه 16 مرة وجمع 39 نقطة بفارق 4 نقاط عن تشيلسي الوصيف ويتبقي للريدز مباراة مؤجلة.

أتلتيكو مدريد بطل الشتاء في الدوري الإسباني

ويعد أتلتيكو مدريد هو بطل الشتاء في الدوري الأسباني -الليجا" بعد احتلاله قمة الترتيب برصيد 41 نقطة بعدما خاض 18 مباراة محققا الفوز في 12 مباراة والتعادل في 5 مواجهات والخسارة في مباراة واحدة ويليه ريال مدريد بالمركز الثاني برصيد 40 نقطة ثم برشلونة ثالثا برصيد 38 نقطة.

باريس سان جيرمان بطل الشتاء في الدوري الفرنسي

ويبتعد باريس سان جيرمان بصدارة جدول ترتيب الدوري الفرنسي، برصيد 40 نقطة بفارق 10 نقاط كاملة عن مارسيليا وموناكو، وخاص سان جيرمان 16 مباراة محققا الفوز في عدد 12 مباراة والتعادل في 4 مواجهات دون الخسارة وأحرز لاعبوه 44 هدفا ودخل مرماهم 14 هدفا.

بايرن ميونخ بطل الشتاء في البوندسليجا

ويتربع بايرن ميونخ علي صدارة جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 36 نقطة بفارق 4 نقاط عن باير ليفركوزن بطل النسخة الماضية، وخاض بايرن ميونخ 15 مباراة وحقق الفوز في 11 مباراة وتعادل في ثلاث مباريات وخسر مباراة واحدة وأحرز لاعبوه 47 هدفا ودخل مرماهم 13 هدفا.

أتالانتا بطل الشتاء في الكالتشيو

يتصدر أتالانتا ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 40 نقطة بفارق نقطتين عن نابولي الوصيف، وخاض أتالانتا عدد 17 مباراة حقق الفوز في عدد 13 مباراة وتعادل في مباراة وخسر ثلاث مباريات وأحرز لاعبوه 42 هدفا ودخل مرماهم 19 هدفا.

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