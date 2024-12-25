من بيت أبوها لبيت العريس، زفة عفش العروس في الصعيد "فشخرة كدابة" عادت بـ"عرف العيب" (فيديو)

بالمزمار البلدي والرقص، وتوزيع الحلوى من أعلى شرفات المنازل التي تمر بها سيارات عفش العروسة، تقليد متبع لأهل الصعيد الجواني منذ عدة سنوات ومتوارثة بين الأجيال المتعاقبة، كنوع من الإشهار والتباهي بعفش العروسة ولا يزال عدد من قرى مركز قوص جنوب محافظة قنا على تلك العادة.

زفة سيارات العفش بقنا

يقول محمود صابر، أحد أبناء مركز قوص: "هذه عادات متوارثة منذ الآباء والأجداد وهي نوع من التباهي بفرش العروس بين أهالي القرية وهذا عرف متبع حتى رغم ارتفاع تكاليف الزواج، وأسعار المهور وغيرها، إلا أن الصعيد لن يكف عن تلك العادات خاصة في القرى والنجوع وهنا في قوص تحديدًا يتباهي الأهل بشراء العفش ويزف إلى منزل العريس على أنغام المزمار البلدي ورقص الشباب من أهالي العروسين".

وأشار سيد طه محمود، أحد أبناء المركز، إلى أن السيارات تكون بشكل مفتوح ويتم عرض كل ما تم شراؤه تقريبًا بشكل واضح لجميع أهالي النجع والقرية يتجول الجميع وهم يتراقصون على أنغام المزمار البلدي والأغاني الشعبية وفرحة السيدات بالتصفيق وتوزيع الحلوى.

التباهي بين أهالي القرية بالعفش

وأضافت سناء محمد، من عادات أهالي قرية الحلة بقوص، أن شراء الذهب والعفش يتم في العلن وبشكل مبالغ فيه وهذا التباهي في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة أمر صعب لكنها عادات متوارثة، وموكب العفش شيء لن ينتهي رغم أنه تمت محاربته بشكل كبير في خلال السنوات الأخيرة إلا أن الأمر قوبل بالكثير من الانتقاد.

وأكد يحيى منصور نادي، أحد أهالي قرية الحراجية بقوص، أن المبادرات التي كانت تدعو إلى خفض تكاليف الزواج ظلت فترات ثم توقفت تمامًا بعد أن رفضت النساء خاصة الجدات والأمهات تلك المبادرات باعتبار أن العرس يكون مرة واحدة في العمر والفرح لا يتكرر إلا بهذه الطريقة.

كما أشارت صابرين محمود، من أهالي مركز قوص، إلى أن الصعيد له عادات وتقاليد لن تتغير مهما مرت السنوات وعفاها الزمن، وهنا يبيعون الأرض ويستدينون ولا يغيرون عادات بلادهم التي تربوا عليها.

وتابعت: "موكب العفش يتباهى به أهل العروس، ورغم الأوضاع الاقتصادية الصعبة فإنهم يصرون على هذا الأمر حتى لا يقال عنهم أنهم فقراء أو غير قادرين، وحاول الكثير من الحكماء والعقلاء تغيير تلك العادات ولم يستطيعوا ذلك".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.