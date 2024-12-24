محمد شحاتة يسجل هدف التعادل للزمالك في مرمى طلائع الجيش

سجل محمد شحاتة، لاعب الزمالك، الهدف الأول والتعادل في مرمى طلائع الجيش بالدقيقة 42 باستاد الكلية الحربية، في إطار مباريات الجولة السادسة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وكان جودين شيكا، لاعب طلائع الجيش، قد تقدم بالهدف الأول في مرمى الزمالك بالدقيقة 34.

تشكيل الزمالك أمام طلائع الجيش

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: أحمد فتوح – محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – عمر جابر.

خط الوسط: محمد شحاتة – عبد الله السعيد – كونراد ميشالاك.

خط الهجوم: حسام أشرف – ناصر منسي – أحمد مصطفى "زيزو".

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد صبحي وحمزة المثلوثي وأحمد محمود ومحمد حمدي وأحمد عبد الرحيم "إيشو" ومصطفى شلبي ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" وسيف الجزيري وعمر فرج.

موعد مباراة الزمالك وطلائع الجيش في الدوري الممتاز

وانطلقت مباراة الزمالك وطلائع الجيش في الدوري الممتاز اليوم الثلاثاء في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وطلائع الجيش

تنقل مباراة الزمالك وطلائع الجيش عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري الممتاز.

تاريخ مواجهات الزمالك وطلائع الجيش

لعب الزمالك وطلائع الجيش ضد بعضهما 43 مباراة في جميع البطولات، استطاع الفارس الأبيض الفوز في 24 مباراة، فيما فاز طلائع الجيش 12 مباراة، وحسم التعادل 7 مباريات.

سجل لاعبو الزمالك في شباك طلائع الجيش 83 هدفا، فيما استقبلت شباك الأبيض 50 هدفا.

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