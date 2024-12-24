الثلاثاء 24 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

خبير اقتصادي يكشف أسباب تحرك سعر الدولار أمام الجنيه (فيديو)

سعر الدولار، فيتو
سعر الدولار، فيتو

التضخم وسعر الدولار، قال الدكتور مدحت نافع الخبير الاقتصادي إننا لا نزال بعيدين تماما عن مستهدف التضخم الذي أعلنه البنك المركزي وهو 7% ويجب مراجعة هذا المستهدف في ضوء البيانات والأرقام التاريخية والواقع.

السبب وراء زيادة معدل التضخم

ولفت خلال تصريحات تليفزيونية بقناة "العربية بيزنس": "رفع أسعار المحروقات من جانب السياسة المالية أدى إلى زيادة التضخم وأثرت في توقعات التضخم فيما هو قادم خلال عام 2025، فضلا عن عوامل عدم اليقين التي تأتي بها رياح الغرب والانتخابات الأمريكية وما عساها أن تؤثر في حركة التجارة".

 

رسالة للبنك المركزي بشأن مستهدف التضخم

وتوقع عدم حدوث انخفاض في التضخم إلا من خلال توافق ما بين السياسة المالية والسياسة النقدية، فضلا عن سياسة تجارية تكون مواتية، مناشدة البنك المركزي بتعديل مستهدف التضخم على مدار 3 سنوات ليصبح في حدود 13 أو 15% وذلك لطمأنة السوق بعيدًا عن المستهدفات غير الواقعية.

عوامل ارتفاع سعر الدولار

وأشار إلى أن هناك العديد من العوامل التي تدفع لانخفاض الجنيه المصري أمام الدولار ومنها مزيد من الطلب على الدولار لأسباب متعلقة بالالتزامات وسداد الحكومة لالتزامات دولارية كبيرة بشكل عاجل، وانخفاض إيرادات قناة السويس والمصادر المختلفة، وبالتالي شهدنا تحرك في سعر الصرف.

خبير اقتصادي يكشف توقعاته لسعر الفائدة وسبب كسر الدولار حاجز الـ51 جنيها

تراجع سعر الدولار في البنوك المصرية بختام تعاملات اليوم الثلاثاء 24-12-2024

وتابع: لعدم حدوث أي انخفاضات جديدة في سعر الجنيه أمام الدولار الأمريكي هناك حاجة لتدفقات دولارية استثنائية مثل صفقة رأس الحكمة وقرارات واضحة بالسياسة التجارية تقلل الفجوة ما بين الصادرات والواردات.

وأوضح: أن هناك أسبابا غير حقيقية في تحرك سعر الدولار أمام الجنيه مرتبطة بعملية الدولرة والخوف والترقب.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدولرة سعر الدولار التضخم البنك المركزى الخبير الاقتصادي مدحت نافع تحرك سعر الدولار الحكومة

مواد متعلقة

خبير اقتصادي يكشف توقعاته لسعر الفائدة وسبب كسر الدولار حاجز الـ51 جنيها

تراجع سعر الدولار في البنوك المصرية بختام تعاملات اليوم الثلاثاء 24-12-2024

آخر تطورات سعر الدولار في البنوك اليوم الثلاثاء 24-12-2024 ببداية التعاملات

ads

الأكثر قراءة

أستاذ بجامعة هارفارد: مصر ستصبح أول دولة في العالم بلا أطباء

وزير التموين يعلن بدء تشغيل الماكينة الاحتياطية للمخابز بالتليفون اعتبارًا من يناير 2025

بالأسماء، قرار جمهوري بالعفو الرئاسي عن 54 محكومًا عليه من أبناء سيناء ( تحديث)

تراجع سعر الدولار في البنوك المصرية بختام تعاملات اليوم الثلاثاء 24-12-2024

شعبة المحمول: لم يصدر قرار رسمي بوقف الهواتف المستوردة من الخارج

خبير اقتصادي يكشف توقعاته لسعر الفائدة وسبب كسر الدولار حاجز الـ51 جنيها

هل ترتفع أسعار الدواجن في 2025؟ رئيس الشعبة يوضح (فيديو)

قبل جلسة استئناف عمر زهران غدا، أقوال مساعده التي زجت به خلف القضبان

منوعات

المزيد

رسميًا، إعلان كوريا الجنوبية "مجتمعًا فائق الشيخوخة"

بصر حاد وذكاء مذهل، حقائق لا تعرفها عن حيوانات المزرعة‎

مقطع مرعب، القدر ينقذ رجلين من تحت عجلات شاحنة (فيديو)

توقعات برج الثور 2025، الحب في انتظارك ومثابرتك تؤتي ثمارها

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الشوفان مساء اليوم الثلاثاء 24-12-2024 في الأسواق

أسعار السكر اليوم الثلاثاء، المعبأ يسجل 35 جنيها

استقرار أسعار الزيت في الأسواق مساء اليوم الثلاثاء 24-12-2024

أسعار الخضروات اليوم، انخفاض البطاطس وارتفاع الكوسة والخيار في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

5 عقوبات صارمة في قانون المسئولية الطبية الجديد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أسماء سورة الطور وفضائلها وما ورد بشأنها

تفسير حلم اللص في المنام وعلاقته بالاستقرار المادي وشفاء المريض

أسماء سورة الحديد وفضائلها وسبب نزول بعض آياتها

المزيد
الجريدة الرسمية