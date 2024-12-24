خبير اقتصادي يكشف أسباب تحرك سعر الدولار أمام الجنيه (فيديو)

التضخم وسعر الدولار، قال الدكتور مدحت نافع الخبير الاقتصادي إننا لا نزال بعيدين تماما عن مستهدف التضخم الذي أعلنه البنك المركزي وهو 7% ويجب مراجعة هذا المستهدف في ضوء البيانات والأرقام التاريخية والواقع.

السبب وراء زيادة معدل التضخم

ولفت خلال تصريحات تليفزيونية بقناة "العربية بيزنس": "رفع أسعار المحروقات من جانب السياسة المالية أدى إلى زيادة التضخم وأثرت في توقعات التضخم فيما هو قادم خلال عام 2025، فضلا عن عوامل عدم اليقين التي تأتي بها رياح الغرب والانتخابات الأمريكية وما عساها أن تؤثر في حركة التجارة".

رسالة للبنك المركزي بشأن مستهدف التضخم

وتوقع عدم حدوث انخفاض في التضخم إلا من خلال توافق ما بين السياسة المالية والسياسة النقدية، فضلا عن سياسة تجارية تكون مواتية، مناشدة البنك المركزي بتعديل مستهدف التضخم على مدار 3 سنوات ليصبح في حدود 13 أو 15% وذلك لطمأنة السوق بعيدًا عن المستهدفات غير الواقعية.

عوامل ارتفاع سعر الدولار

وأشار إلى أن هناك العديد من العوامل التي تدفع لانخفاض الجنيه المصري أمام الدولار ومنها مزيد من الطلب على الدولار لأسباب متعلقة بالالتزامات وسداد الحكومة لالتزامات دولارية كبيرة بشكل عاجل، وانخفاض إيرادات قناة السويس والمصادر المختلفة، وبالتالي شهدنا تحرك في سعر الصرف.

وتابع: لعدم حدوث أي انخفاضات جديدة في سعر الجنيه أمام الدولار الأمريكي هناك حاجة لتدفقات دولارية استثنائية مثل صفقة رأس الحكمة وقرارات واضحة بالسياسة التجارية تقلل الفجوة ما بين الصادرات والواردات.

وأوضح: أن هناك أسبابا غير حقيقية في تحرك سعر الدولار أمام الجنيه مرتبطة بعملية الدولرة والخوف والترقب.



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