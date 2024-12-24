الثلاثاء 24 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

خبير اقتصادي يكشف توقعاته لسعر الفائدة وسبب كسر الدولار حاجز الـ51 جنيها

سعر الدولار وسعر
سعر الدولار وسعر الفائدة، فيتو

الدولار وسعر الفائدة، قال الدكتور عبد المنعم، السيد الخبير الاقتصادي، إن هناك اتجاها لتثبيت البنك المركزي سعر الفائدة في اجتماعه الخميس المقبل.

توقعات سعر الفائدة

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة “الحدث اليوم”: اتجاه البنك المركزي لتثبيت سعر الفائدة في اجتماعه المقبل يأتي بهدف الحفاظ على معدل التضخم، وتقليل السيولة النقدية خارج القطاع المصرفي، ومنع الدولرة في ظل التزام الدولة باستحقاقات دولارية الفترة المقبلة.

ارتفاع سعر الدولار

وعن سبب ارتفاع سعر الدولار، أوضح أن تجاوز الدولار حاجز الـ51 جنيها يرجع إلى زيادة الطلب على الدولار مقابل الجنيه خلال شهري نوفمبر وديسمبر، وزيادة حجم الإيرادات من الصين.

 

قبل اجتماع البنك المركزي الخميس المقبل.. توقعات بخفض سعر الفائدة.. وهذه تأثيرات القرار على عملاء البنوك

تراجع سعر الدولار في البنوك المصرية بختام تعاملات اليوم الثلاثاء 24-12-2024


استحقاقات أذون الخزانة

ولفت إلى أن هناك استحقاقات للأجانب في أذون الخزانة يتم دفعها من قبل القطاع المصرفي بنهاية العام الجاري وبالتالي هناك طلب كبير على الدولار.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سعر الفائدة البنك المركزى ارتفاع سعر الدولار الدولار فى البنوك القطاع المصرفي توقعات سعر الفائدة ثبيت سعر الفائدة سعر الدولار فى البنوك سعر الدولار فى البنوك المصرية

مواد متعلقة

تراجع سعر الدولار في البنوك المصرية بختام تعاملات اليوم الثلاثاء 24-12-2024

التوترات الجيوسياسية والتضخم وأسعار الفائدة.. أبرز العوامل الاقتصادية والسياسية التي شكلت أنماط الاستثمار خلال الأعوام الماضية.. وهذا مؤشر ثقة الاستثمار المباشر الأجنبي لعام 2024

آخر تطورات سعر الدولار في البنوك اليوم الثلاثاء 24-12-2024 ببداية التعاملات

قبل اجتماع البنك المركزي الخميس المقبل.. توقعات بخفض سعر الفائدة.. وهذه تأثيرات القرار على عملاء البنوك

ads

الأكثر قراءة

أستاذ بجامعة هارفارد: مصر ستصبح أول دولة في العالم بلا أطباء

وزير التموين يعلن بدء تشغيل الماكينة الاحتياطية للمخابز بالتليفون اعتبارًا من يناير 2025

بالأسماء، قرار جمهوري بالعفو الرئاسي عن 54 محكومًا عليه من أبناء سيناء ( تحديث)

تراجع سعر الدولار في البنوك المصرية بختام تعاملات اليوم الثلاثاء 24-12-2024

شعبة المحمول: لم يصدر قرار رسمي بوقف الهواتف المستوردة من الخارج

خبير اقتصادي يكشف توقعاته لسعر الفائدة وسبب كسر الدولار حاجز الـ51 جنيها

هل ترتفع أسعار الدواجن في 2025؟ رئيس الشعبة يوضح (فيديو)

قبل جلسة استئناف عمر زهران غدا، أقوال مساعده التي زجت به خلف القضبان

منوعات

المزيد

رسميًا، إعلان كوريا الجنوبية "مجتمعًا فائق الشيخوخة"

بصر حاد وذكاء مذهل، حقائق لا تعرفها عن حيوانات المزرعة‎

مقطع مرعب، القدر ينقذ رجلين من تحت عجلات شاحنة (فيديو)

توقعات برج الثور 2025، الحب في انتظارك ومثابرتك تؤتي ثمارها

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الشوفان مساء اليوم الثلاثاء 24-12-2024 في الأسواق

أسعار السكر اليوم الثلاثاء، المعبأ يسجل 35 جنيها

استقرار أسعار الزيت في الأسواق مساء اليوم الثلاثاء 24-12-2024

أسعار الخضروات اليوم، انخفاض البطاطس وارتفاع الكوسة والخيار في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

5 عقوبات صارمة في قانون المسئولية الطبية الجديد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أسماء سورة الطور وفضائلها وما ورد بشأنها

تفسير حلم اللص في المنام وعلاقته بالاستقرار المادي وشفاء المريض

أسماء سورة الحديد وفضائلها وسبب نزول بعض آياتها

المزيد
الجريدة الرسمية