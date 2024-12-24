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رياضة

الزمالك يواصل التعادل السلبي مع طلائع الجيش بعد 30 دقيقة

الزمالك
الزمالك

يستمر التعادل السلبي في مباراة الزمالك ضد طلائع الجيش بعد مرور 30 دقيقة باستاد الكلية الحربية، في إطار مباريات الجولة السادسة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.


وشهدت الربع ساعة الأولى سيطرة متبادلة في وسط الملعب دون خطورة تذكر على مرمى الفريقين.

ومع مرور الوقت حاول زيزو خطف هدف التقدم ولكن تسديدته جاءت فوق العارضة، بينما اعتمد الجيش على الهجمات المرتدة بقيادة الثنائي جدوين شيكا وأحمد سمير.

تشكيل الزمالك أمام طلائع الجيش 

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: أحمد فتوح – محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – عمر جابر.

خط الوسط: محمد شحاتة – عبد الله السعيد – كونراد ميشالاك.

خط الهجوم: حسام أشرف – ناصر منسي – أحمد مصطفى "زيزو".

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد صبحي وحمزة المثلوثي وأحمد محمود ومحمد حمدي وأحمد عبد الرحيم "إيشو" ومصطفى شلبي ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" وسيف الجزيري وعمر فرج.

 

موعد مباراة الزمالك وطلائع الجيش في الدوري الممتاز 

 وانطلقت مباراة الزمالك وطلائع الجيش في الدوري الممتاز اليوم الثلاثاء في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.

 

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وطلائع الجيش 

تنقل مباراة الزمالك وطلائع الجيش عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري الممتاز. 

تاريخ مواجهات الزمالك وطلائع الجيش 

لعب الزمالك وطلائع الجيش ضد بعضهما 43 مباراة في جميع البطولات، استطاع الفارس الأبيض الفوز في 24 مباراة، فيما فاز طلائع الجيش 12 مباراة، وحسم التعادل 7 مباريات. 

سجل لاعبو الزمالك في شباك طلائع الجيش 83 هدفا، فيما استقبلت شباك الأبيض 50 هدفا. 

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