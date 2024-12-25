مصر تعزز مكانتها في حوض النيل.. الإحصاء: 3 مليارات دولار حجم التبادل التجاري بين القاهرة ودول النهر

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الثلاثاء، النشرة السنـوية التبادل التجارى بين مصر ودول حوض النيـل عـام 2023" وتتناول النشرة حجم التجارة (صادرات - واردات ) مع دول حوض النيل ( السودان - أثيوبيا - أوغندا - الكونغو - كينيا - تنزانيا - روانـــدا - بروندى - إريتريا- جنوب السودان).

• ومن أهم مؤشراتها ما يلي:

قيمة الصادرات لدول حوض النيـل

- بلـغ إجمالي قيمة الصادرات لدول حوض النيـل 1.73 مليار دولار عام 2023 مقابل 1.70 مليار دولار عام 2022 بنسبـة زيادة قدرها 2.1٪.

قيمــة الـواردات مــن دول حــوض النيل



- بلـغ إجمـــالـى قيمــة الـواردات مــن دول حــوض النيل 1.29 مليـــار دولار عــام 2023 مقابــل 1.38مليــار دولار عام 2022 بنسبة انخفاض قدره 7.1٪.

اهم الدول

- جـاءت السـودان فـى المرتبــة الأولــى للصادرات بما قيمتـه 989.0 مليون دولار عـــام 2023 مقابـــل 954.3 مليون دولار عام 2022 بنسبه زيـادة قدرهـا 3.6 ٪ وكان أهم الأصناف التى تم تصديرها الى السودان منتجات مطاحن، سكر ومصنوعات سكرية.



- جاءت في المرتبــة الثانيـة كينيا بما قيمته 327.3 مليون دولار عام 2023 مقابـل 356.4 مليون دولار عام 2022 بنسبه انخفاض قدرها 8.2٪، وكان أهـم الأصنــاف التى تم تصديرها إلى كينيا سكر ومصنوعات سكرية، ورق ومصنوعـات من عجائن الــورق، حديد وصلب وفولاذ.



- جــاءت الكونغو فى المرتبة الأولى للواردات بما قيمته 532.1 مليون دولار عام 2023 مقابـل 530.2 مليـون دولار عام 2022 بنسبة زيــادة قدرها 0.4٪ وكان أهـم الأصناف التى تم استيرادها نحاس ومصنوعاته، خشب ومصنوعاته وفحم خشبي.



- وفى المرتبة الثانية السودان بما قيمته 388.2 مليون دولار عام 2023 مقابل 505.4 مليون دولار عام 2022 بنسبة انخفاض قدرها 23.2 ٪ وكان أهم الأصناف التى تم استيرادها حيوانات حية، قطن.

السلع المصدرة



- جاءت مجموعة المنتجات الحيوانية والنباتية والمشروبات والتبغ فى المرتبة الأولى للصادرات بما قيمته 697.1 مليون دولار عام 2023 مقابل 405.5 مليون دولار عام 2022 بنسبة زيادة قدرها 71.9 %.

الواردات

- جــاءت مجموعــة المنتجــات الحيوانيــة والنباتيــة والمشروبــات والتبـغ فـى المرتبـة الأولــى للــواردات بمـا قيمته 623.6 مليون دولار عـام 2023 مقابــل 675.1 مليون دولار عـام 2022 بنسبة انخفاض قـدره 7.6٪.

وزير الاستثمار: نتبنى سياسات تجارية منفتحة على العالم لزيادة الصادرات

أكد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن رؤية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ترتكز على تحقيق مجموعة من الأهداف الرئيسية في إطار السياسة العامة للدولة وبما يكفل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وقال إن رؤية الوزارة تتضمن سياسات واضحة شفافة محفزة للاستثمار، وتعمل على تخفيف الأعباء المالية غير الضريبية والإجرائية من على كاهل المستثمر، مع ضرورة وضوح حقوق والتزامات المستثمر تجاه الدولة خلال فترة الاستثمار، كما تتضمن منح القطاع الخاص الدور المحوري الرئيسي في دفع عجلة الاقتصاد، مع تحول دور الدولة إلى الرقيب والمنظم والحكم لضمان بيئة استثمارية عادلة.

وزير الاستثمار: نستهدف تبنى سياسات تجارية منفتحة على العالم تساهم في زيادة الصادرات

وأوضح «الخطيب» أن رؤية الوزارة تتضمن أيضا سياسات تجارية منفتحة على العالم تساهم في زيادة الصادرات

وقال إن الوزارة تعمل على الحد من العجز في الميزان التجاري من خلال تـشجيع الاسـتثمارات الوطنية في مجال الإنتاج والتصدير، وتوفير الخدمات اللازمة للمصدرين، والعمل علـى زيادة نصيب الشركات الاستثمارية المحلية من حجم الصادرات العالميـة.

تـدعيم العلاقـات التجارية بين جمهورية مصر العربيـة والـدول والمنظمـات والمؤسـسات الدوليـة والإقليمية التجارية

كما تتضمن رؤية الوزارة تـدعيم العلاقـات التجارية بين جمهورية مصر العربيـة والـدول والمنظمـات والمؤسـسات الدوليـة والإقليمية التجارية، ومراجعة كافة الاتفاقيات التجارية القائمة وإعــــادة التفاوض لتحقيق أقصى استفادة ممكنة للاقتصاد المصري وفتح آفاق جديدة للتعاون التجاري مع التركيز على الأسواق ذات الأولوية.

مصر تمر الآن بمرحلة انتقالية محورية تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص وزيادة حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية

وأوضح «الخطيب» أن مصر تمر الآن بمرحلة انتقالية محورية تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص وزيادة حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأشار إلى أن هذه المرحلة تستوجب تكاتف الجهود بين السلطتين التشريعية والتنفيذية للعمل بروح المسؤولية المشتركة، بما يضمن توفير بيئة استثمارية جاذبة ومستدامة، وخلق فرص عمل جديدة، إلى جانب صياغة سياسات وتشريعات داعمة مع التركيز على المناطق الأكثر احتياجا والقطاعات ذات الأولوية بما يتماشى مع خطط الدولة للتنمية.

ولفت الوزير إلى أن استقرار ووضوح السياسات الاقتصادية الكلية من سياسات نقدية ومالية وتجارية، تمثل رسائل إيجابية للمستثمرين حول مدى قدرة الدولة على توفير مناخ أعمال مستدام.

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