"الرقابة على الصادرات": دعم مجتمع التجارة والاستثمار للتحول إلى الاقتصاد الأخضر

أكد المهندس عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أن الهيئة لديها استراتيجية تستهدف دعم مجتمع التجارة والاستثمار للتحول إلى الاقتصاد الأخضر.

أكد رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات: إننا نؤمن بأن التحول نحو اقتصاد مستدام هو ضرورة ملحة لمواجهة التحديات البيئية والاقتصادية التي تمر علينا وذلك من خلال الابتكار والتعاون، لافتا إلى أننا نعمل على تعزيز استخدام الطاقة المتجددة، وتعزيز الممارسات المستدامة في جميع جوانب العمل.

جاء خلال مشاركته في احتفالية حصول مصنع أتيكو للصناعات الخشبية التابع للهيئة العربية للتصنيع على تقرير الكربون ذو الاعتماد الدولي في مجال التطبيق الصناعي لمعايير الاقتصاد الأخضر من وحدة التحقق والمصادقة البيئية GOEIC EVVU التابعة للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

المهندس عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات

وشهد اللواء أ.ح مهندس "مختار عبد اللطيف" رئيس الهيئة العربية للتصنيع، والمهندس عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وبحضور كلا من: اللواء مهندس عبد الرحمن عبد العظيم عثمان مدير عام الهيئة العربية للتصنيع الدكتور شريف رأفت رئيس مجلس إدارة مصنع أتيكو للصناعات الخشبية والمهندس هاني الدسوقي المدير التنفيذي للمجلس الوطني للاعتماد "إيجاك" وياسر عبد الله الرئيس التنفيذي لجهاز إدارة المخلفات بوزارة البيئة، المهندس إيهاب درياس رئيس المجلس التصديري للأثاث.

جانب من اللقاء



كما مثل الهيئة كل من: الدكتورة: ايمان النحاس رئيس الإدارة المركزية لمركز التميز المهندسة رحاب على صادق مدير عام المعامل الكيميائية والمدير التنفيذي لوحدة التحقق والمصادقة البيئية، مروة عاطف نائب المدير التنفيذي لوحدة التحقق والمصادقة البيئية، والمهندس خالد نبيل مهدى مدير عام التخطيط تنفيذ برامج بناء القدرات بمركز التميز، ومدير التسويق بوحدة التحقق والمصادقة البيئية،المهندس: سيد الخواص المدير الفني لوحدة التحقق والمصادقة البيئية، نها محمد سمير مسئول العلاقات العامة بوحدة التحقق والمصادقة البيئية ومسئول العلاقات العامة بمركز التميز.



ويأتى هذا فى في إطار توجهات الدولة " لتوطين أحدث تكنولوجيات التصنيع وزيادة نسب التصنيع المحلي، وفقا لاشتراطات ومعايير الاقتصاد الأخضر.

وعبر النجار عن شكره وتقديره للمهندس شريف رأفت، مدير مصنع الأخشاب "أتيكو"، وفريق عمل المصنع على تعاونهم المثمر وجهودهم المبذولة التي تعكس التزامهم القوي بالجودة والابتكار.

كما عبر عن شكره لأفراد وحدة التحقق والمصادقة البيئية بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، الذين يعملون بلا كلل لضمان الالتزام بالمعايير البيئية، مما يسهم في الحفاظ على بيئتنا وصحة مجتمعنا.

الرقابة على الصادرات: تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والاستدامة البيئية

وأوضح أن الهيئة تلعب دورا فعالا ومؤثرا في تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والاستدامة البيئية بأحد الوحدات التي تم إنشاؤها بالهيئة لخدمة مجتمع المصدرين والمستثمرين.



المهندس عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات



إصدار شهادات خفض الكربون

وقال النجار إن وحده التحقق والمصادقة البيئة وإصدار شهادات خفض الكربون تم إنشاءها واعتمادها من المجلس الوطني للاعتماد في شهر مايو 2023 تنفيذها لتوجهات رئيس مجلس الوزراء.



وعبر النجار عن شكره وتقديره لكل من: د. محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية

، د. هاني الدسوقي رئيس المجلس الوطني للاعتماد ،لما قاموا به من دور محوري في انشاء وتنظيم سلسله السوق الإفريقي للكربون لدعم المؤسسات التوافق مع المعايير الدولية للاستدامة البيئية

تحديث الخدمات لدعم المصدرين والمستثمرين للتوافق مع المعايير البيئية لدعم الصادرات المصرية



وقال ان الهيئة نفذت العديد من الإجراءات نحو تحديث خدماتها لدعم المصدرين والمستثمرين للتوافق مع المعايير البيئية لدعم الصادرات المصرية وزياده تنافسيتها في الأسواق العالمية ومن أهمها:



• إنشاء معامل متكاملة في جميع الموانئ الرئيسية وتطوير المعامل بإجمالي 310 معمل و3300 اختبار معتمد دوليا من المجلس الوطني للاعتماد (إيجاك) طبقا للمواصفة العالمية (ISO 17025)، مما يساهم في تحرير التجارة وتقليل معوقات التصدير مع ضمان جودة السلع، وزيادة سرعة الإفراج الجمركي عن الرسائل الواردة من خلال زيادة الطاقة الاستيعابية ومنع تكدس العينات.



• إنشاء وحدة المصادقة والتحقق وإصدار الشهادات البيئية للغازات الدفيئة والتي ستمكن الهيئة من إصدار الشهادات المطلوبة للتحقق من شهادات خفض الانبعاثات الكربونية بما يوفر ميزة تنافسية ويعزز أيضا الصادرات المصرية الصديقة للبيئة، واعتمادها من المجلس الوطني للاعتماد (إيجاك) طبقا للمواصفات العالمية:o ISO/IEC 14065/2020---- o ISO/IEC 17029/2019

o ISO/IEC 14064

كما تم تسجيلها بهيئة الرقابة المالية كأول وحدة وطنية للتحقق والمصادقة البيئية.



• إنشاء معمل متخصص لإجراء اختبار التحلل الحيوي للمنتجات المصدرة (منظفات – منتجات نسيجية – منتجات الجلود) ومطابقتها للتشريع العالمي OECD/OCDE TG310 والذي سيكون له أثر إيجابي على سمعة الصناعة الوطنية بالإضافة إلى أثره البالغ في تقليل الانبعاثات ودعماَ للإقتصاد النظيف وتشجيع الصادرات المصرية.

المهندس عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات



• إنشاء وحدة فحص المنتجات طبقًا لمعايير المواصفة العالمية ISO/IEC17020 الخاصة بإصدار شهادات المطابقة للمنتجات المصدرة حيث تقدم خدمات الفحص للمصنعين والمصدرين للمنتجات المحلية أو المصدرة لضمان أن تتوافق تلك المنتجات مع المواصفات القياسية واللوائح الفنية المعمول بها.



• إنشاء وحدة اصدار شهادات المطابقة للمنتجات الصناعية طبقًا لمعايير المواصفة العالمية ISO/IEC17065 الخاصة بمتطلبات الجهات المانحة لشهادات المنتجات، والتسجيل بمنصة سابر السعودية لدعم الصادرات المصرية والنفاذ للأسواق العربية في العديد من اللوائح وهى:) اللائحة الفنية للمنتجات النسيجية - اللائحة الفنية لملامسات الغذاء - اللائحة الفنية للمنتجات البلاستيكية القابلة للتحلل - اللائحة الفنية للمنتجات الجلدية - اللائحة الفنية للأحذية وملحقاتها - اللائحة الفنية للمنظفات - اللائحة الفنية للورق والكرتون - اللائحة الفنية للأجهزة التي تعمل بالغاز وملحقاتها- اللائحة الفنية للبطاريات الكهربية - اللائحة الفنية لمواد البناء - اللائحة الفنية للأجهزة المنزلية الكهربائية - اللائحة الفنية للدهانات – اللائحة الفنية لمواد التعبئة والتغليف).



• إصدار شهادة البيع الحر (FSC) والتي تشترطها بعض دول العالم للإفراج عن الصادرات المصرية لبعض المنتجات الصناعية للسلع والمنتجات الصناعية والكيميائية التي يتطلب تصديرها وجود هذه الشهادات.



• ميكنة تقديم مستندات إصدار شهادات المنشأ التفضيلية والتحقق من صحتها عن طريق الموقع الالكتروني للهيئة للعمل على تقليل الوقت والجهد على السادة المصدرين وتيسيرا لحركة الصادرات،

• ميكنة إجراءات التسجيلات التجارية الخاصة بالتسجيلات التجارية المختلفة (مستوردين – مصدرين – وكلاء تجاريين – مستلزمات إنتاج) وذلك لتيسير دورة الإجراءات ولتوفير الوقت على المتعاملين مع الهيئة وتقديم خدمات أكثر تميزا.



• تقدم خدمات تدريبية متنوعة للمصدرين من خلال مركز_التميز المعتمد والتي تنتشر قاعاته بجميع أفرع الهيئة (مطار القاهرة – الإسكندرية – دمياط – بورسعيد – رمسيس ) في المجالات المختلفة وهي (الإجراءات التصديرية – الاتفاقيات التجارية – عقد الندوات وورش العمل) والذى يعد من اهم أهدافه ربط البحث العلمي بمجتمع التجارة الخارجية



• العمل ضمن منظومة الإفراج الجمركي وذلك بهدف تقديم مزيد من التيسيرات للمصدرين والمستوردين بما يسهم بدخول وخروج المنتجات في أسرع وقت وأقل تكلفة، وتحسين ترتيب مصر بمؤشرات التجارة الدولية وزيادة معدلات التجارة الخارجية وذلك من خلال العمل على خفض زمن الإفراج الجمركي وزيادة أيام العمل بكافة الموانئ لتقدم كافة الخدمات للمصدرين والمستوردين لتصل إلى سبعة أيام أسبوعية بداية من يوم السبت الموافق 14/12/2024.



وقال ان هذا يأتي هذا ايمانً من الهيئة بأن الاستثمار في المستقبل الأخضر هو استثمار في الأجيال القادمة، وأن كل خطوة نخطوها اليوم هي خطوة نحو غدٍ أفضل.

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