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اقتصاد

هل ترتفع أسعار الدواجن في 2025؟ رئيس الشعبة يوضح (فيديو)

أسعار الدواجن اليوم،
أسعار الدواجن اليوم، فيتو

أسعار الدواجن، قال سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة: إنه لا يوجد أي زيادة في الأسعار خلال الفترة المقبلة.

استقرار أسعار الدواجن في 2025

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد": “نتوقع استقرار أسعار الدواجن في 2025 من توفر مدخلات ومستلزمات الإنتاج بأسعار مناسبة واستقرار سعر صرف الدولار”.

وتابع: “الذرة وفول الصويا يتم توزيعها على المصانع ولا يوجد أي تعطيل في تشغيل القطاع الداجني، وبالتالي نلاحظ استقرار الأسعار وانخفاضها”.

استقرار سعر الصرف 

ولفت إلى أن أسعار الدواجن لن تشهد أي زيادة في 2025 طالما هناك استقرار وثبات في أسعار مستلزمات الإنتاج.

أسعار الدواجن ترتفع اليوم الإثنين 23-12-2024 في محافظة الفيوم

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استثمار قطاع الدواجن

وأشار إلى أن قطاع الدواجن من أقوى القطاعات في مصر باستثمارات تتجاوز 200 مليار جنيه، لافتًا إلى أن استيراد البيض التركي ساهم في خفض أسعار المنتج المحلي.
 

 

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