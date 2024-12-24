الثلاثاء 24 ديسمبر 2024
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رياضة

خليجي 26، حكم تركي يدير لقاء البحرين والعراق ومحمود عاشور لتقنية الفيديو

محمود عاشور، فيتو
محمود عاشور، فيتو

خليجي 26، أعلنت لجنة حكام كأس الخليج العربى تعيين طاقم تحكيم لقاء البحرين والعراق ضمن منافسات كأس الخليج العربى “خليجي ٢٦”.

وجاء طاقم التحكيم كالتالي: التركي خليل أوموت ميلر حكما للساحة، ويعاونه كل من؛ كيريم ايرسوي مساعد أول وابراهيم تشاغلار مساعد ثاني والروماني استيفان كوفاكس حكما رابعا المصري محمود عاشور حكم فيديو والياباني ايدا جامبي حكم فيديو مساعد.

موعد مباراة البحرين والعراق

ويشهد ملعب جابر الأحمد الدولي، مواجهة مرتقبة بين منتخبي البحرين والعراق في أهم وأبرز مباريات خليجي 26 بنسختها السادسة والعشرين.

ومن المقرر إقامة اللقاء غدا الأربعاء ٢٥ ديسمبر الحالي في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

الحكم التركي خليل أوموت، فيتو
الحكم التركي خليل أوموت، فيتو

الكويت تستضيف كأس الخليج العربي 

بطولة كأس الخليج لكرة القدم "خليجي 26″، التي تستضيفها الكويت في الفترة من 21 ديسمبر الجاري وتنتهي في الثالث من يناير المقبل.

الظهور الثاني للمصري محمود عاشور

الظهور الثاني للسفير المصري محمود عاشور لإدارة تقنية الفيديو في هذه البطولة بعدما كان حكما لتقنية الفيديو في افتتاح منافسات البطولة بين منتخبي الإمارات وقطر والذي أداره الحكم الروماني كوفاكس استيفان.

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خليجي 26 كاس الخليج العربي العراق البحرين موعد مباراة البحرين والعراق التركي خليل أوموت محمود عاشور

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