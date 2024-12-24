أعلن اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج عن إقامة ملتقى توظيف بنادي المحليات بمدينة ناصر، يومي السبت والأحد القادمين 28 و29 ديسمبر الجاري، ويستهدف توفير أكثر من 2000 فرصة عمل مميزة للشباب في شركات موثوقة بالقطاع الخاص، بأجور مجزية، كما يتضمن الملتقى فرص تدريبية لتطوير مهارات الشباب العملية.

إطلاق ملتقى توظيف بنادي المحليات يوفر أكثر من 2000 فرصة عمل لشباب سوهاج

وأكد المحافظ أن هذا الملتقى يأتي ضمن رؤية الدولة لدعم الشباب وتمكينهم اقتصاديًا، وتعزيز دور المرأة في سوق العمل، بما يسهم في دعم التنمية المستدامة بالمحافظة، مشيرا إلى مراعاة نسب المرأة وذوى الإعاقة فى فرص التوظيف.

ملتقى التوظيف يومي السبت والأحد 28 و29 ديسمبر الجاري

ومن جانبه أوضح الدكتور محمد عبد الهادي نائب المحافظ أنه من المقرر أن يُعقد ملتقى التوظيف يومي السبت والأحد 28 و29 ديسمبر الجاري، بدءا من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 4 مساء، بنادي المحليات بمدينة ناصر بسوهاج، بالتعاون مع أحد مراكز التوظيف الأهلية، وعدد من شركات القطاع الخاص، حيث سيتم استقبال الشباب للتعرف على الفرص المتاحة وإجراء المقابلات مع الشركات المشاركة.

ويأتي ذلك ضمن خطة الدولة لتوفير فرص عمل والاستفادة من جهود المجتمع المدني لتعزيز الشراكة في مجال توفير فرص عمل لأبناء محافظة سوهاج.

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