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ثقافة وفنون

3 شركات بأفكار مختلفة، تفاصيل حلقة "شارك تانك" غدًا على CBC

برنامج شارك تانك،
برنامج شارك تانك، فيتو

تعرض قناة "CBC" يوم غد الأربعاء حلقة جديدة ضمن الموسم الثالث من برنامج "شارك تانك مصر" لتقديم الفرص إلى الشركات الناشئة الجديدة، فيما تشهد الحلقة انضمام رجل الأعمال ياسين منصور مجددًا إلى "الشاركس".

 

ويتنافس خلال الحلقة كل من THE BABY GARAGE وهي منصة لتداول مستلزمات الأطفال سواء جديدة أو مستعملة للاستفادة وإفادة الغير وبدأت في 2015 من خلال تكوين مجموعة على فيسبوك لمساعدة الأمهات الجدد وحاليًا المجموعة وصلت إلى مليون أم. 

 

أما الشركة الثانية فهي lRNOVA وهو WEB APP مخصص لإنتاج الفيديوهات التعليمية ويستخدم الذكاء الاصطناعي AI والفيديو يكون بقيادة Avatar يشبه الإنسان ويدعم أكثر من 40 لغة منها المصرية العامية وهدفه أن يوفر على الشركات أموال ووقت إنتاج الدورات والمحتوى.

 

الشركة الثالثة هي OOAPS وهي منصة تسهل إجراءات الاستيراد والتصدير في 7 خطوات عن طريق تطوير أول مستخلص وخبير شحن إلكتروني يسهل على المستخدم الاجراءات.

 

موعد عرض برنامج شارك تانك

 

يعرض "شارك تانك" الموسم الثالث كل يوم أربعاء في تمام الساعة التاسعة مساءً، حصريًا على قناة CBC ومنصة  WATCHIT.

 

ويقدم "شارك تانك" فرصة لرواد الأعمال لعرض أفكارهم على لجنة التحكيم وجذب استثمارات لتمويل مشاريعهم، كما يساهم في اكتشاف المبتكرين المبدعين ورواد الأعمال، بجانب أنه يساعد على تقديم عدد هائل من المشروعات المتميزة وخروجها للنور، وتوفير الاستثمارات المطلوبة لأصحاب المشروعات لتنفيذها.

 

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برنامج شارك تانك برنامج شارك تانك مصر ياسين منصور رجل الأعمال ياسين منصور

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3 شركات تتنافس في "شارك تانك مصر" على CBC غدًا
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