الثلاثاء 24 ديسمبر 2024
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ثقافة وفنون

شاهد، كارول سماحة تحتفل بالكريسماس على طريقتها الخاصة

كارول سماحة، فيتو
كارول سماحة، فيتو

احتفلت الفنانة اللبنانية كارول سماحة بأعياد الميلاد، وقدمت التهنئة لجمهورها.

ونشرت كارول سماحة صورا لها عبر حسابها على منصة إكس وكتبت: “في هذا الموسم، نتمنى أن نجد جميعًا الفرح في اللحظات الصغيرة، والأمل في الليالي الهادئة، والحب في القلوب التي نحبها.. عيد ميلاد سعيد لكل فرد منكم”.

الأوضاع في لبنان

وفي وقت سابق، عبرت الفنانة اللبنانية كارول سماحة عن ألمها بسبب مجازر الاحتلال الصهيوني المستمرة في لبنان وفي قطاع غزة.

وكتبت كارول سماحة في تدوينة لها عبر منصة X: “من سنة لليوم وتحت حجة الدفاع عن النفس العدو الصهيوني مكمل بمشروع التدمير والذبح والتطهير العرقي.. اللي عم بيصير بـ #لبنان و#المحرقة_البشرية اللي شفناها بعيونا مبارح بـ #غزة وسكوت العالم على الإجرام اللي عم بيصير بالمنطقة منّه  من علامات انتهاء الإنسانية”.

 

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كارول سماحة الفنانة كارول سماحة الكريسماس لبنان بيروت

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