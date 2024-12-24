الفرعون في عيون نجوم ليفربول، فان دايك: أرقام صلاح تتحدث عن نفسها، جاكبو: محظوظون بوجوده ونتمنى استمراره بالفريق، وماك أليستر: قائد ولاعب رائع

يعيش الملك المصري المتوج على عرش الكرة العالمية محمد صلاح لاعب ليفربول حالة من الانتعاش الكروي خاطفا الأنظار بقوة في كل مباراة يخوضها مع ليفربول وذلك على مدار 7 مواسم من خلال تسجيل الأهداف وتحطيم الأرقام القياسية بالدوري الإنجليزي وفريقه ليفربول.

تأثير صلاح في ليفربول لم يعد داخل المستطيل الأخضر فقط ولكن وصل إلى أن يكون قدوة للجميع داخل ليفربول وظهر ذلك من خلال تصريحات زملائه عنه والتي نستعرضها في السطور التالية.



فان دايك يتغزل في محمد صلاح: أرقامه تتحدث عنه

وقال فان دايك عن محمد صلاح، الذي أصبح رابع أفضل هداف في تاريخ ليفربول (229 هدفا): «الأرقام تتحدث عن نفسها. إنه رياضي مميز للغاية».

وأضاف خلال تصريحات نشرته «سكاي سبورتس»: "صلاح قدم أداءً رائعًا للنادي، وآمل أن يكون هذا أفضل موسم له على الإطلاق مع النادي، حيث يظل مهمًا بأهدافه وتمريراته الحاسمة وكونه حاسمًا. نحتاج دائمًا إلى أداء متكامل منه لأن كل العمل الدفاعي الذي يمكنه القيام به مهم جدًا بالنسبة لنا كخط دفاع أخير، لذلك عليه الاستمرار وأعتقد أنه سيفعل ذلك".

وعما إذا كان يعتقد أن صلاح سيقدم كل ما لديه مرة أخرى في الموسم المقبل في ظل عدم حسم موقف عقد اللاعب المصري، قال فان ديك: «لا أعرف».

جاكبو يتغنى بمحمد صلاح

وقال الهولندي كودي جاكبو عن محمد صلاح: "إنه أمر خاص جدا ما نشهده جميعا".

أوضح جاكبو أن عدد الأهداف التي يسجلها وكذلك التمريرات الحاسمة التي يقدمها أيضا، والطريقة التي يلعب بها، وكيف يضع لاعبين آخرين في خط الهجوم أو خط الوسط مثلي في وضع يسمح لهم بالتسجيل وتشكيل خطورة على مرمى المنافسين، كل هذا صلاح يقدمه على أعلى مستوى.

أضاف النجم الهولندي في تصريحاته "آمل أن يستمر صلاح معنا لفترة طويلة. نحن محظوظون للغاية بوجوده معنا ونفخر بقدرتنا على أن نكون زملاءه في الفريق ونحاول أن نجعله أفضل. وهو يحاول أن يجعلنا أفضل أيضا".

ماك أليستر يتغنى بالقائد صلاح

وقال ماك أليستر في تصريحات تلفزيونية: "محمد صلاح لاعب مدهش، أنا سعيد من أجله، إنه قائد رائع وأنا سعيد للغاية من أجله".

سلوت يتغنى بصلاح

وقال سلوت في تصريحاته: “أظن أن “مو” يظهر ما أظهره طوال السنوات الماضية مع ليفربول، أن بإمكانه التسجيل وبإمكان الفريق مساعدته للدخول في مواقع تساعده على ذلك مثلما حدث ضد توتنهام. بإمكانه كذلك صناعة الأهداف مثل تسجيلها".

وتابع: "بعيدًا عن كونه لاعب كرة قدم جيد حقًا فهو شخصية رائعة للعمل معه كذلك. موجود دائمًا لمساعدة زملائه. متواضع للغاية، ولذلك سوف تراه غدًا أو ربما اليوم يعمل على التعافي من المباراة".

وأكمل: "إنه يدرك ما يتطلبه الأمر للحفاظ على هذا المستوى كل 3 أيام وهو يعمل بكل قوة من أجل ذلك".

واختتم: "ولذلك لربما هذا هو أكثر شيء يثير إعجابي به، أن لاعبًا كبيرًا مثله يفهم ضرورة القيام بهذا العمل حتى يظهر كل هذه الجودة".

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