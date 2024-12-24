فريق الزمالك يصل إستاد الكلية الحربية استعدادًا لمواجهة طلائع الجيش

وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى إستاد الكلية الحربية؛ استعدادًا لخوض مباراة طلائع الجيش في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وحرص لاعبو الفريق وأعضاء الجهاز الفني على تفقد أرضية ملعب المباراة، قبل بدء عمليات الإحماء، استعدادًا للقاء المرتقب أمام طلائع الجيش.



وكان السويسري كريستيان جروس المدير الفني للزمالك قد ألقى محاضرة فنية على اللاعبين في فندق الإقامة قبل التحرك إلى ملعب المباراة، شرح خلالها التعليمات الفنية الأخيرة قبل مواجهة الطلائع.



ويحل فريق الزمالك ضيفًا على نظيره طلائع الجيش، اليوم الثلاثاء باستاد الكلية الحربية، ضمن مباريات الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك وطلائع الجيش في الدوري الممتاز

تنطلق مباراة الزمالك وطلائع الجيش في الدوري الممتاز اليوم الثلاثاء في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وطلائع الجيش

تنقل مباراة الزمالك وطلائع الجيش عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري الممتاز.

ويسعى نادي الزمالك للعودة إلى سكة الانتصارات في الدوري الممتاز من بوابة طلائع الجيش، بعد التعادل في الجولة الماضية أمام سيراميكا كليوباترا بنتيجة 1-1.

تاريخ مواجهات الزمالك وطلائع الجيش

لعب الزمالك وطلائع الجيش 43 مباراة في جميع البطولات، استطاع الفارس الأبيض الفوز في 24 مباراة، فيما فاز طلائع الجيش 12 مباراة، وحسم التعادل 7 مباريات.

سجل لاعبو الزمالك في شباك طلائع الجيش 83 هدفا، فيما استقبلت شباك الأبيض 50 هدفا.

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