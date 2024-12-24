الثلاثاء 24 ديسمبر 2024
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محافظات

السكرتير العام والمساعد يتفقدان سير العمل بمواقف سيارات الأجرة بسوهاج

اللواء علاء عبد
اللواء علاء عبد الجابر سكرتير عام محافظة سوهاج

 قام اللواء علاء عبد الجابر سكرتير عام محافظة سوهاج واللواء أحمد السايس السكرتير العام المساعد، بجولة ميدانية تفقدا خلالها عددا من مواقف سيارات الأجرة بنطاق مدينة سوهاج تنفيذا لتوجيهات اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، بشأن المتابعة المستمرة وأحكام الرقابة على جميع مواقف سيارات الأجرة والسرفيس بنطاق المحافظة.

السكرتير العام والمساعد يتفقدان سير العمل بمواقف سيارات الأجرة بسوهاج

 وتضمنت الجولة تفقد مواقف " ساقلتة، ودار السلام، وموقف السرفيس بمدينة ناصر، ومجمع مواقف المفيض بالحويتي بحي غرب "، حيث تابعا سير العمل وانتظام حركة نقل الركاب، ومدى التزام السائقين بالتعريفة المقررة، ووضع ملصقات بالتعريفة بحجم كبير وواضح في مداخل ومخارج المواقف، وعلى السيارات.

 

واستمع السكرتير العام والمساعد إلى عدد من الركاب والسائقين، مؤكدين على ضرورة الالتزام التام بالتعريفة المقررة، وخطوط السير، وعدم استغلال المواطنين، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

تجدر الإشارة أن المحافظة قد خصصت أرقام لتلقي الشكاوى الخاصة بعدم الالتزام بالتعريفة المقررة وخطوط السير والمركبات وهي كالتالي:ـ

-  الخط الساخن 114. 

ـ ورقم غرفة العمليات بالمحافظة ( 4608073/093). 

ـ ورقم واتس آب إدارة خدمة المواطنين بالمحافظة (01225487733).

ـ ورقم غرفة عمليات مرور سوهاج (093/2130134). 

ـ ورقم إدارة المواقف بالمحافظة ( 01123388360).

ـ بالإضافة إلى مبادرة صوتك مسموع الخط الساخن 15330، ورقم الواتس آب)01200353111). 

ـ ورقم الخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة 16528.

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