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بابا نويل يهنئ رواد الفضاء الروس بقدوم العام الجديد

بابا نويل، فيتو
بابا نويل، فيتو

هنأ بابا نويل الرئيسي في موسكو وحفيدته (سنيغوروتشكا) رواد الفضاء الروس المقيمين على متن محطة الفضاء الدولية بقدوم العام الجديد.

بابا نويل يهنئ رواد الفضاء الروس بقدوم العام الجديد 

وذلك عبر قناة اتصال الفيديو من مركز قيادة الرحلات الفضائية.  

ووجّه بابا نويل وسنيغوروتشكا أسئلة لرواد الفضاء أليكسي أوفشينين وإيفان فاغنر وألكسندر غوربونوف عما يحلمون به عام 2025، وماذا يفعلون في أوقات فراغهم، وكيف يستعدون للعيد.

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وقال بابا نويل: "أنتم جميعا أبطال بالنسبة لنا. أتمنى لكم ولعائلاتكم موفور الصحة والسعادة والازدهار في أعمالكم".

كما تلقى رواد الفضاء الروس عبر اتصال الفيديو التهنئة من أولادهم وزوجاتهم. وقال (فلاد) ابن رائد الفضاء فاغنر:" أتمنى أن تُحضروا إلى الأرض السوشي (الطبق الياباني) والزلابية الفضائية".

يذكر أن الرائدين أوفشينين وفاغنر وصلا إلى محطة الفضاء الدولية في 11 سبتمبر الماضي على متن المركبة الفضائية الروسية "سويوز إم إس – 26" مع رائد الفضاء الأمريكي دونالد بيتيت. 

ووصل الرائد الروسي غوربونوف على متن مركبة American Crew Dragon الأمريكية في مهمة Crew-9 مع الأمريكي نيك هيغ في 30 سبتمبر الماضي.

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