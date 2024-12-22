الأحد 22 ديسمبر 2024
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حوادث

تأجيل الطعن على حزب العربي الناصري لـ2 يناير

مجلس الدولة
مجلس الدولة

قررت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، تأجيل الطعن المقام من  محمد محمود جادالسيد رئيس الحزب العربي الديمقراطي الناصري، ضد رئيس لجنة شئون الأحزاب بشأن الطعن على القرار الصادر من لجنة الأحزاب السياسية في ٢٠٢٢/٥/٢٥  باعتبار  محمد أبوالعلا عبدالمولى رضوان رئيسا للحزب العربي الديمقراطي الناصري لجلسة 2 يناير المقبل.

حمل الطعن رقم: ٧١/٤٠٣٨، واختصم رئيس لجنة شئون الأحزاب.

 

لجنة شئون الأحزاب أصدرت قرارا بصحة الجمعية العمومية لحزب العربي

 

ذكر الطعن أن لجنة شئون الأحزاب أصدرت قرارا بصحة الجمعية العمومية لحزب العربي الناصري، والاعتداد برئيس الحزب.

                

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الحزب العربي الناصري مجلس الدولة القضاء الإدارى لجنة شؤون الأحزاب أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب

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