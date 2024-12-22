تأجيل الطعن على حزب العربي الناصري لـ2 يناير

قررت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، تأجيل الطعن المقام من محمد محمود جادالسيد رئيس الحزب العربي الديمقراطي الناصري، ضد رئيس لجنة شئون الأحزاب بشأن الطعن على القرار الصادر من لجنة الأحزاب السياسية في ٢٠٢٢/٥/٢٥ باعتبار محمد أبوالعلا عبدالمولى رضوان رئيسا للحزب العربي الديمقراطي الناصري لجلسة 2 يناير المقبل.

حمل الطعن رقم: ٧١/٤٠٣٨، واختصم رئيس لجنة شئون الأحزاب.

لجنة شئون الأحزاب أصدرت قرارا بصحة الجمعية العمومية لحزب العربي

ذكر الطعن أن لجنة شئون الأحزاب أصدرت قرارا بصحة الجمعية العمومية لحزب العربي الناصري، والاعتداد برئيس الحزب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.