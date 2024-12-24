الثلاثاء 24 ديسمبر 2024
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محافظات

بنسبة تنفيذ بلغت 73%، محافظ قنا يتفقد أعمال مشروع تطوير الكورنيش الشرقي على النيل

محافظ قنا،فيتو
محافظ قنا،فيتو

 تفقد الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، مشروع تطوير كورنيش النيل بمدينة قنا، على الشاطئ الشرقي للنيل، والممول من برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، تحت إشراف مديرية الإسكان والمرافق، لمتابعة سير العمل والوقوف على نسب التنفيذ.

 

مشروع تطوير كورنيش النيل

 ومن جانبه أوضح محافظ قنا، أن مشروع تطوير كورنيش النيل يتضمن متنزهات وحدائق، ومطاعم وكافتيريات، وأماكن جلوس، وبرجولات وكراسي وأكشاك، بالإضافة إلى مبنى إداري ودورات مياه عامة، فضلًا عن مراسي للسفن والمراكب الشراعية واللانشات، مشيرًا إلى أن نسب التنفيذ بلغت 73%.

 

متنفس ترفيهي للمواطنين

 ولفت إلى أن المشروع يتم تنفيذه على مساحة 79,251 مترًا مربعًا، وبطول 1400 متر على الشاطئ الشرقي للنيل.

وأضاف "عبد الحليم" أن المشروع  يأتي استمرارًا لجهود المحافظة في خلق متنفس ترفيهي للمواطنين بطراز عصري، وتهيئة مناطق للنزهة تتوافر بها كافة وسائل الترفيه والراحة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية نحو التوسع في إنشاء المناطق الترفيهية التي تخدم أكبر شريحة من المواطنين.

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