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فريق المعامل المركزية بوزارة الصحة يلتقي ووكيل وزارة قنا

قنا، فينو
قنا، فينو

التقى فريق المعامل المركزية بالدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة بقنا لمناقشة الخدمات الطبية التي تقدمها المعامل التابعة لمديرية الصحة، ومناقشة خطة التطوير داخل المعامل.

ضم الفريق الدكتور محمد عبد السلام مدير إدارة الجودة بالمعامل المركزية، دكتور نسمة عضو إدارة المتابعة بالمعامل المركزية وفي حضور الدكتورة سمر عاطف وكيل المديرية، دكتور سلاف حسن مديرة إدارة المعامل بالمديرية والدكتورة رقية مبارك مدير المعمل المشترك.

خطة موسعة للارتقاء بالخدمات المعملية

وأوضح وكيل الوزارة أن المديرية تضع خطة موسعة للارتقاء بالخدمات المعملية وتحسين جودة خدماتها من خلال التدريب للفرق العاملة بالمعامل.

 

خطة الصيانة الدورية بقنا

مشيرًا إلى خطة الصيانة الدورية لأجهزة المعامل والتي تضمن استمرارية تنفيذ الخدمات دون عقبات.

مضيفًا إلى أن معامل المديرية تقدم العديد من الخدمات الصحية الهامة سواءً للمواطنين أو الخدمات المجتمعية كتحليل مياه الشرب ومياه الصرف والمخدرات.

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