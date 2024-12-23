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ثقافة وفنون

أبطال "آخر الخط" يحتفلون بالعرض الخاص للفيلم الليلة

فيلم أخر الخط، فيتو
فيلم أخر الخط، فيتو

يحتفل صناع فيلم آخر الخط  مساء اليوم الإثنين بالعرض الخاص للفيلم في إحدى دور العرض بمدينة الشيخ زايد، وذلك بحضور أبطال الفيلم وعلى رأسهم بشرى وبسمة ومحمد القس.

 

قصة وأحداث فيلم آخر الخط

وتدور أحداث فيلم آخر الخط، حول سبعة شخصيات متنوعة تمثل الخطايا السبع، وتجد البطلة نفسها في رحلة غامضة داخل أتوبيس يقوده الشيطان، ما يخلق مزيجًا متنوعًا ومشوقًا بين الواقعية والرمزية، وهي التجربة الأولى للفنان محمد السعدني في مجال الإخراج.

أبطال فيلم آخر الخط

ويشارك في بطولة فيلم آخر الخط، المقرر عرضه على إحدى المنصات الإلكترونية، عدد كبير من الفنانين من بينهم بشرى، بسمة، محمد علي رزق، محمد القس، وئام مجدي، وهو من إخراج وتأليف محمد السعدني، وجرى طرح البوستر التشويقي للفيلم خلال الأيام الماضية، وسيطر عليه التشويق والغموض.

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