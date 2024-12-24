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سياسة

وزير الإسكان: التدفقات المالية تؤثر على معدل الأداء في المشروعات القومية

لجنة الإسكان بمجلس
لجنة الإسكان بمجلس النواب، فيتو

 عقدت لجنة الإسكان بمجلس النواب اجتماعا اليوم، برئاسة النائب محمد عطية الفيومى، رئيس اللجنة، لاستكمال مناقشة البيان الذي ألقاء المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أمام المجلس بجلسته المعقودة يوم الاثنين الموافق 18 من نوفمبر ٢٠٢٤. 

وذلك فيما يتعلق بتوفير وإتاحة الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ مشروعات المرافق المياه الشرب والصرف الصحي بكافة المحافظات، بحضور المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

 

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية

 وقال المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن الوزارة فيما يخص معدلات الأداء في المشروعات القومية ليس لديها مشكلة، ولكن التدفقات المالية هي التي تحرك عجلة العمل في الوزارة.

 

اعتماد الموازنة العامة للعام المالي الحالي

 وقال ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أنه تم اعتماد في الموازنة العامة للعام المالي الحالي، إن ما تم اعتماده في الموازنة العامة للعام المالي الحالي للشركة  7مليار جنيه، ما تم تنفيذه من أعمال مستخلصات بـ 6.3 مليار جنيه، وصدر أمر دفع بـ 4.2 مليار جنيه، ولكن لم يتم إتاحة المبلغ بالكامل حتى الآن، وهناك أعمال أخرى جاري العمل فيها، وأعمال أخري تم مراجعتها.

وقال أمين شوقي، ممثل الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، إنه تم اعتماد مبلغ 7 مليارات جنيه للهيئة في الموازنة العامة للعام المالي الحالي، وهناك تعزيز للهيئة حتى وصل المبلغ 12.1 مليار جنيه، المتاح منها 4 مليارات جنيه فقط، تم إنفاق منهم 3.6 مليار جنيه، لافتا إلى أن أوامر الدفع لا يتم تفعيلها الا بعد مدد متفاوتة.

 

مبادرة حياة كريمة المرحلة الثانية

 وتابع:" تم إنفاق مبلغ 3.5 مليار جنيه لمبادرة حياة كريمة المرحلة الثانية من رصيد المرحلة الأولى، وهو ما أثر على المرحلة الأولى".

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