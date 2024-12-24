الثلاثاء 24 ديسمبر 2024
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اقتصاد

أسعار الفاكهة اليوم، انخفاض التمر والجوافة في سوق العبور

أسعار الفاكهة اليوم،
أسعار الفاكهة اليوم، فيتو

أسعار الفاكهة اليوم، سجل  سعر الفاكهة في سوق العبور للجملة، اليوم الثلاثاء، الموافق 24 ديسمبر 2024، تباينًا ملحوظًا، إذ انخفض سعر الليمون والبرتقال البلدي والسكري، مقابل ارتفاع أسعار البرتقال أبو سرة واليوسفي.

كما انخفض سعر بلح أم الفراخ والجوافة في أكبر أسواق الجملة في محافظات القاهرة الكبرى.

 

اسعار الفاكهة اليوم
اسعار الفاكهة اليوم

 

أسعار الفاكهة اليوم الثلاثاء في سوق العبور

وتستعرض «فيتو» أسعار الفاكهة في سوق العبور للجملة اليوم الثلاثاء الموافق 24 ديسمبر 2024، في السطور الآتية:

 

اسعار الفاكهة اليوم
اسعار الفاكهة اليوم

 

أسعار الفاكهة في سوق العبور اليوم

  • تراوح سعر كيلو البرتقال البلدى من 6.5 جنيه إلى 10.5 جنيه، بانخفاض 50 قرشًا عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو برتقال سكري من 6.5 جنيه إلى 10.5 جنيه، بانخفاض 50 قرشًا عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو برتقال أبو سرة من 9 إلى 13 جنيهًا، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو النارنج  من 3 إلى 5 جنيهات.
  • تراوح سعر يوسفي من 6 إلى 14 جنيهًا، بارتفاع جنيهين عن سعره السابق.

 

اسعار الفاكهة اليوم
اسعار الفاكهة اليوم

 

أسعار الليمون في سوق العبور

وفيما يخص أسعار الليمون اليوم الثلاثاء في سوق العبور لجملة الخضراوات والفاكهة؛ إذ يعد الليمون على عكس ما يعتقده البعض من الفواكه الحمضية وليس من الخضراوات، وجاءت أسعار الليمون كالآتي:

  • تراوح سعر كيلو الليمون حلو من 6 جنيهات إلى 12 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو الليمون بلدي من 26 جنيهًا إلى 40 جنيهًا، بانخفاض جنيهين عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو الليمون أضاليا من 3 جنيهات إلى 7 جنيهات.

 

اسعار الفاكهة اليوم
اسعار الفاكهة اليوم

 

  • بلغ سعر كيلو العنب مستورد أصفر نحو 110 جنيهات.
  • بلغ سعر عنب مستورد أسود نحو 110 جنيهات للكيلو.
  • تراوح سعر كيلو التفاح المستورد من 50 إلى 100 جنيه.
  • تراوح سعر كيلو تفاح جولدن من 40 إلى 80 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو التفاح سوري/ لبناني من 40 إلى 80 جنيهًا.

 

اسعار الفاكهة اليوم
اسعار الفاكهة اليوم

 

أسعار البلح في سوق العبور

  1. تراوح سعر بلح أم الفراخ من 7 إلى 12 جنيهًا، بانخفاض 3 جنيهات عن سعره السابق.
  2. تراوح سعر بلح رملي من 10 إلى 16 جنيهًا.
  3. تراوح سعر البلح السيوي من 35 إلى 75 جنيهًا للكيلو.
  4. تراوح سعر بلح بنت عيشه من 10 إلى 16 جنيهًا.
  5. تراوح سعر بلح ثلاجة من 10 إلى 16 جنيهًا.

 

اسعار الفاكهة اليوم
اسعار الفاكهة اليوم

 

أسعار الفاكهة اليوم الثلاثاء

  • تراوح سعر كيلو جوافة من 16 إلى 24 جنيهًا، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.
  • تراوح سعر الرمان من 17 إلى 35 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح  سعر الفراولة من 25 إلى 35 جنيها للكيلو.
  • تراوح سعر كيلو كانتلوب من 10 إلى 17 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو كاكا من 25 إلى 35 جنيهًا.

 

اسعار الفاكهة اليوم
اسعار الفاكهة اليوم

 

  • تراوح سعر كيلو المانجو كيت من 40 إلى 60 جنيهًا.
  • تراوح سعر بطيخ وزن 10 كيلوات من 88 جنيهًا إلى 110 جنيهات.
  • تراوح سعر بطيخة وزن 8 كيلوات من 54 جنيهًا إلى 72 جنيهًا.
  • تراوح سعر البطيخ وزن 6 كيلوات من 28 إلى 42 جنيهًا.

 

اسعار الفاكهة اليوم
اسعار الفاكهة اليوم

 

أسعار الفاكهة اليوم 

  1. تراوح سعر كيلو خوخ مستورد من 50 إلى 70 جنيهًا.
  2. تراوح سعر النكتارين مستورد من 50 إلى 70 جنيهًا.
  3. تراوح سعر كيلو برقوق مستورد من 50 إلى 90 جنيهًا.
  4. بلغ سعر كمثرى مستوردة نحو 125 جنيهًا للكيلو.
  5. تراوح سعر قشطة بلدي من 35 إلى 55 جنيهًا.
  6. تراوح سعر قشطة عبد الرازق من 100 إلى 150 جنيهًا.
  7. تراوح سعر كيلو موز مغربي من 15 إلى 19 جنيهًا.
  8. تراوح سعر موز بلدي من 11 إلى 15 جنيهًا للكيلو.
  9. تراوحت أسعار الموز المستورد من 40 إلى 60 جنيهًا للكيلو.
  10. تراوح سعر كيلو الموز بيكو من 18 إلى 22 جنيهًا.

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