الثلاثاء 17 ديسمبر 2024
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اقتصاد

أسعار الفاكهة اليوم، انخفاض الجوافة والرمان وارتفاع المانجو في سوق العبور

اسعار الفاكهة اليوم،فيتو
اسعار الفاكهة اليوم،فيتو

أسعار الفاكهة اليوم، سجل  سعر الفاكهة في سوق العبور للجملة، اليوم الثلاثاء، الموافق 17 ديسمبر 2024، تباينًا ملحوظًا في أكبر أسواق الجملة في محافظات القاهرة الكبرى.

 

أسعار الفاكهة اليوم الثلاثاء في سوق العبور

 وتستعرض «فيتو» أسعار الفواكه في سوق العبور للجملة اليوم الثلاثاء الموافق 17 ديسمبر 2024، في السطور الآتية:

 

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اسعار الفاكهة اليوم، فيتو

 

أسعار الفاكهة في سوق العبور اليوم

  • تراوح سعر كيلو البرتقال البلدى من 7 إلى 11 جنيها.
  • تراوح سعر كيلو برتقال سكري من 7 إلى 11 جنيها.
  • تراوح سعر كيلو برتقال أبو سرة من 8 إلى 12 جنيهًا، بانخفاض جنيه عن سعره السابق
  • تراوح سعر كيلو النارنج  من 3 إلى 5 جنيهات.
  • تراوح سعر يوسفي من 6 إلى 20 جنيهًا.

 

الفاكهة 
الفاكهة 

 

أسعار الفاكهة اليوم

  • بلغ سعر كيلو العنب مستورد أصفر نحو 140 جنيهًا.
  • بلغ سعر عنب مستورد أسود نحو 140 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر كيلو التفاح المستورد من 50 إلى 100 جنيه.
  • تراوح سعر كيلو تفاح جولدن من 40 إلى 80 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو التفاح سوري/ لبناني من 40 إلى 80 جنيهًا.

 

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اسعار الفاكهة اليوم

 

أسعار الفاكهة اليوم الثلاثاء

  • تراوح سعر البلح السيوي من 35 إلى 75 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر كيلو جوافة من 15 إلى 23 جنيهًا، بانخفاض 4 جنيهات عن سعرها السابق.
  • تراوح سعر الرمان من 17 إلى 27 جنيهًا للكيلو، بانخفاض 3 جنيهات عن سعرها السابق.
  • تراوح  سعر الفراولة من 25 إلى 40 جنيها للكيلو.
  • تراوح سعر كيلو كانتلوب من 10 إلى 16 جنيهًا.

 

اسعار الفاكهة
اسعار الفاكهة

 

أسعار الفاكهة اليوم في السوق 

  1. تراوح سعر كيلو كاكا من 22 إلى 32 جنيهًا.
  2. تراوح سعر كيلو المانجو كيت من 35 إلى 55 جنيهًا، بارتفاع 5 جنيهات عن سعرها السابق..
  3. تراوح سعر بطيخ وزن 10 كيلوات من 88 جنيهًا إلى 110 جنيهات.
  4. تراوح سعر بطيخة وزن 8 كيلوات من 54 جنيهًا إلى 72 جنيهًا.
  5. تراوح سعر البطيخ وزن 6 كيلوات من 28 إلى 42 جنيهًا.

 

اسعار الفاكهة
أسعار الفاكهة

 

سعر الفاكهة في سوق العبور اليوم 

  1. تراوح سعر كيلو خوخ مستورد من 50 إلى 70 جنيهًا.
  2. تراوح سعر النكتارين مستورد من 50 إلى 70 جنيهًا.
  3. تراوح سعر كيلو برقوق مستورد من 50 إلى 90 جنيهًا.
  4. بلغ سعر كمثرى مستوردة نحو 125 جنيهًا للكيلو.
  5. تراوح سعر قشطة بلدي من 35 إلى 55 جنيهًا.

 

اسعار الفاكهة اليوم
أسعار الفاكهة اليوم

 

سعر الفواكه في سوق العبور اليوم الثلاثاء

  • تراوح سعر قشطة عبد الرازق من 100 إلى 150 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو موز مغربي من 15 إلى 19 جنيهًا.
  • تراوح سعر موز بلدي من 11 إلى 15 جنيهًا للكيلو.
  • تراوحت أسعار الموز المستورد من 40 إلى 60 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر كيلو الموز بيكو من 18 إلى 22 جنيهًا.

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