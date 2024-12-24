الثلاثاء 24 ديسمبر 2024
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سياسة

العامة للاستعلامات تطلق حملة جماهيرية للتوعية من مخاطر الشائعات

أحمد يحيى رئيس قطاع
أحمد يحيى رئيس قطاع الإعلام الداخلي بالعامة للاستعلامات

أصدر الكاتب الصحفي ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات،  توجيهاته ببدء حملة شاملة للتوعية الجماهيرية من، مخاطر الشائعات التي تستهدف اﻹضرار بالدولة واستقرارها ومنجزاتها، والمساس بوحدة الشعب وتماسكه وثقته في مؤسساته الوطنية.

التوعية كل محافظات

وكلف رشوان  قطاع الإعلام الداخلى بالهيئة بأن تشمل أنشطة حملة التوعية كل محافظات الجمهورية عبر مراكز الإعلام الداخلي، وكذلك المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، وأن تتوجه بخطاب وطنى واع إلى كل فئات المجتمع في المجتمعات المحلية في كل المدن والقرى.

ومن جانبه قال أحمد يحيى مجلى، رئيس قطاع الإعلام الداخلي: إن الحملة بدأت بالفعل بناء على توجيهات رئيس الهيئة، وأنطلقت أنشطتها تحت شعار " اتحقق... قبل ما تصدق" من أجل نشر الوعي بشأن التعامل مع ما يتم نشره عبر وسائل التواصل الاجتماعي من معلومات مغلوطة وشائعات كاذبة تلحق الضرر بالمجتمع.

التدقيق في المعلومات 

وناشد رئيس قطاع الإعلام الداخلي المواطنين من كل الأعمار والفئات بضرورة التدقيق قبل تصديق أو نقل أو إعادة نشر أي معلومة تنشر على وسائل التواصل الاجتماعي وذلك بالتأكد من حقيقة الجهه التي تقف وراء النشر، ومدى مصداقيتها وأهدافها، والمصادر التي استندت اليها، مؤكدًا ضرورة الرجوع الى المصادر الرسمية والموثوقة للتعرف على الحقائق بشأن كل الموضوعات التي يتم الحديث عنها.

وأضاف مجلى أن نحو (96) مركز إعلاميًا في اكثر من (60) مجمعًا للإعلام في أنحاء الجمهورية يشاركون في جهود حملة التوعية من خلال ندوات ومحاضرات وورش عمل ولقاءات جماهيرية.

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الهيئة العامة للاستعلامات الكاتب الصحفي ضياء رشوان رئيس العامة للاستعلامات قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات
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