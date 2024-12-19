هيئة الاستعلامات في الإسكندرية تنظم أولى فعاليات حملة "اتحقق قبل ما تصدق"

نظم مجمع إعلام الجمرك بالهيئة العامة للاستعلامات في محافظة الإسكندرية، أولى فاعليات حملة "اتحقق.. قبل ما تصدق" والتي أطلقها قطاع الإعلام الداخلي برئاسة الدكتور أحمد يحيى تحت عنوان "الاستراتيجية الوطنية لمواجهة التحديات الراهنة".

وجاء ذلك بالتعاون مع كلية التمريض برئاسة الدكتورة نفرتيتي حسن واهل التوفيق برئاسة صفاء توفيق، بحضور الكاتب الصحفى خالد الامير وكيل نقابة الصحفيين بالإسكندرية ومدير مكتب جريدة فيتو بالاسكندرية، والدكتورة سحر لماضة وكيل كلية التمريض لشئون البيئة والمجتمع، والدكتورة نجلاء صبرة مدير إدارة حقوق الإنسان بمديرية الصحة بالإسكندرية، والدكتورة روحية أبو غالى مدير عام إدارة الجمرك التعليمية، والدكتورة هويدا أنس الوجود رئيس قسم تمريض صحة المجتمع بكلية التمريض، وبمشاركة ممثلي المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية وطلاب الجامعة.

اطلاق حملة “اتحقق قبل ما تصدق”

وافتتحت الإعلامية أمانى سريح مدير مجمع إعلام الجمرك بالترحيب بالحضور، موضحةً ان حملة "اتحقق.. قبل ما تصدق " حملة إعلامية مجتمعية لتوعية المجتمع بمخاطر الشائعات، وجهود الدولة من أجل مواجهة المخاطر والتحديات داخل الوطن وخارجه، وتوعية المجتمع بكل الحروب التى تشن من أجل النيل من بلادنا ووطننا الغالى مصر وكذلك طرق مواجهتها والسيطرة عليها.

وقال الكاتب الصحفى خالد الإمير، إن كل الحروب التى نشهدها فيما حولنا بالدول العربية مثل السودان وليبيا وسوريا وما يحدث فى غزة، الهدف منه فى النهاية هى مصر والنيل منها من قبل كل قوى الشر، وعلى مدار عقود ماضية، تم تخطيط سيناريوهات عديدة من أجل عمل فتنة داخل مصر وتفتيتها، وتقسيمها إلى دويلات صغيرة وبداية السيطرة عليها، لكن دائما وعي الشعب المصرى وتلاحمه مع الجيش والشرطة أحبط كل تلك المخططات.

تداول المعلومات دون التحقق “خطر”

وأكد الامير، خطورة تداول المعلومات دون التأكد من صحتها وترويج الشائعات والتي تمثل خطر علي الامن القومي المصري، مستعرضا العديد من الشائعات التى تم ترويجها خلال السنوات الماضية وتم تكذيبها وإحباطها، مطالبا الحضور وكل المصريين بالتحقق من المعلومات من مصادرها الرسمية حفاظا على وطننا الغالى مصر.

المصريون على قلب رجل واحد

وقالت صفاء توفيق، إن مصر أم الدنيا ودائمًا محفوظة بحفظ رب العالمين، ومصر أهلها فى رباط إلى يوم الدين، ودور المصريين أن يحافظوا على أغلى ما نملك وهو الوطن، وأن لا ننساق وراء كل ما يردده الكارهون والمتربصون بمصر وأهلها، مشددةً على أهمية أن نتحقق من كل ما نرى وكل ما نسمع.

وقالت الدكتورة سحر لماضة، يجب على المصريين أن يكونوا على قلب رجل واحد فى مواجهة التحديات والحروب التى تواجهها الدولة المصرية، ويجب ألا ننساق وراء الشائعات التى تهدف إلى تفتيت وحدة المصريين.

وقالت الدكتورة هويدا أنس الوجود، إن الدولة المصرية حققت نجاحا كبيرا في مواجهة التحديات الداخلية ومن أهمها دعم أبنائنا وبناتنا من ذوى الهمم، فبدأت في دمجهم فى المجتمع وأصبح لهم دور بارز ولهم كامل الحقوق فى كل شىء، وتم إطلاق مبادرات رئاسية لتمكينهم فى الحياة بشكل كامل، وتم إنشاء المجلس القومى لذوى الإعاقة، إنشاء صندوق قادرون باختلاف، وقادر على العطاء، وجميعنا فى النهاية نكمل صورة واحدة، وهدفنا حياة أفضل لذوى الهمم.

وقالت الدكتورة نجلاء صبرة إن الدولة المصرية سنت وشرعت حقوق ذوى الهمم فى الدستور المصرى، أولها أن الكل سواسية أمام القانون، عدم التمييز بسبب الإعاقة أو نوع الإعاقة، تعزيز المشاركة السياسية لذوى الهمم فى الحياة السياسية توفير فرص الوصول العادل للتعليم، تقديم التسهيلات المالية والاجرائية لهم لدمجهم فى سوق العمل، خفض ساعات العمل لهم، وتوفير كارت الخدمات المتكاملة وامتيازات اجتماعية واقتصادية منها الحصول على سيارة والجمع بين المعاش والراتب ومعاش تكافل التأمين الصحى.

فيما أكدت الدكتورة روحية أبو غالي، أن حرب الشائعات نجدها على كافة المستويات، وهنا نجد أن دور الوعى والفهم للمواطنين يفصل بين الشائعة وبين الحقيقة، مؤكدة أن جميع الشائعات يصدرها أصحاب المصالح، ولذا يجب تحرى الدقة والتأكد من صحة الاخبار وصحة المنشورات التى يتم تداولها عبر مواقع السوشيال ميديا، مؤكدة أن مصر دائما ملجأ لكل الدول المجاورة التي عانت من الحروب والانقسام، فهي بلد الأمن والأمان.

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